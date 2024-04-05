احدث موبايلات اوبو المميزة مواصفات هاتف Oppo Reno 11F 5G

أعلنت شركة أوبو الصينية العملاقة هاتفها الجديد Oppo Reno 11F 5G كنسخة مصغرة من شقيقه الأكبر Reno 11 5G، محملة بمجموعة من الميزات الجذابة التي تجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن تجربة استخدام سلسة وممتعة ويتميز الهاتف بتصميم أنيق وعصري، متوفر بثلاثة ألوان جذابة هي الأخضر والأزرق والبنفسجي، مما يلبي مختلف الأذواق. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الهاتف بدعمه لمجموعة واسعة من المستشعرات التي تعزز تجربة المستخدم، مثل مستشعرات التسارع والقرب، والبوصلة والجيروسكوب.

مواصفات هاتف Oppo Reno 11F 5G

يأتي هاتف Oppo Reno 11F 5G كخيار مثير في فئة الهواتف المتوسطة، مزودًا بمجموعة من الميزات التي تلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن أداء قوي وتجربة استخدام سلسة، دون الحاجة لدفع مبالغ طائلة.

المواصفات التفاصيل المعالج MediaTek Dimensity 7050 بتكنولوجيا 6 نانو المعالج الرسومي Mali-G68 MC4 سعة التخزين إصدارين: 128 جيجابايت و 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت و 8 جيجابايت رام الكاميرا الأمامية دقة 32 ميجابكسل الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية: دقة 64 ميجابكسل

كاميرا واسعة للغاية: دقة 8 ميجابكسل

كاميرا ماكرو: دقة 2 ميجابكسل الشاشة شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة

دقة عالية تبلغ 1080×2412 بكسل

معدل تحديث عالٍ 120 هرتز

سطوع يصل إلى 1100 شمعة

طبقة حماية Panda glass

سعر هاتف Oppo Reno 11F 5G

يعتبر سعر Oppo Reno 11F 5G من أبرز نقاط قوته، حيث يأتي بسعر تنافسي للغاية مقارنة بالهواتف الأخرى في نفس الفئة. في مصر، يتوفر الهاتف بإصدار واحد بسعة 256 جيجابايت و 8 جيجابايت رام بسعر 12,700 جنيه مصري، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن أداء قوي وميزات متطورة دون الحاجة لدفع مبالغ طائلة. وفي الإمارات، يتوفر نفس الإصدار بسعر 1200 درهم إماراتي، مما يعكس تنافسية سعر الهاتف في الأسواق العربية.