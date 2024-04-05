هتقبض قبل العيد ولالا .. حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

هنقبض قبل العيد ولا لأ؟! سؤال يطرحه كثير من الموظفين في قطاعات الدولة وتصدرت هذه العبارة اهتمام الموظفين تزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك حيث يتساءل الكثير منهم عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وهل هناك تبكير في صرف المرتبات خلال هذه الأيام قبل حلول عيد الفطر أم لا، وسوف نوافيكم بكل جديد في هذا الأمر من خلال هذا السياق.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل ٢٠٢٤

يتساءل الكثير من الموظفين عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وما إذا كان هناك تبكير في صرفها قبل حلول عيد الفطر المبارك، وعلى هذا الأساس فقد كشفت وزارة المالية عن موعد صرف المرتبات و صرف أي متأخرات لمستحقات العاملين قبل عيد الفطر المبارك، وقيل أنه سوف يتم صرف مرتبات العاملين عن شهر إبريل وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات وما في حكمها بداية من أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 21 و22 و23 إبريل 2024، والى الآن لم تعلن وزارة المالية عن أي خبر يفيد بتبكير صرف مرتبات شهر إبريل.

ما هي أماكن صرف مرتبات شهر أبريل ٢٠٢٤

وفرت الحكومة المصرية أكثر من منفذ يتم من خلاله صرف المرتبات على مستوى الجمهورية وذلك بهدف التيسير على الموظفين والعاملين وتغطية عددهم أثناء صرف مرتباتهم، وفي نفس الوقت منعًا لحدوث أي تكدس أثناء الصرف وإصابة البعض نتيجة للتكدس، لذلك تتعدد منافذ الصرف في كل محافظة وتتمثل أماكن الصرف في الآتي: