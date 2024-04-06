الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي وموعد إيداع المعاش في شهر أبريل

الاستعلام عن تكافل وكرامة، خلال الساعات الماضية تزايدت معدلات البحث بكثرة من العديد من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة التي تمنحها الدولة للعديد من المواطنين الذين ليس لديهم دخل ثابت، والجدير بالذكر أن معاشات تكافل وكرامة قد صدر قرار من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادتها بنسبة 15%، وهذا القرار تم تطبيقه فعليًا في شهر مارس الماضي، تابع معي السطور القادمة لمعرفة كيفية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة.

الاستعلام عن تكافل وكرامة

بعد كثرة السؤال من قبل العديد من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة رابط تستطيع من خلاله الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، فقط يجب أن تقوم بإتباع عدد من الخطوات السهلة، وهي كالتالي:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي .

بعد ذلك قم بالاختيار من بين الخيارات المتاحة أمامك اختر برنامج تكافل وكرامة.

ثم قم بإدخال اسم المستحق رباعي لمعاش تكافل وكرامة.

يجب أن تحدد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.

قم بإدخال رقم الهاتف الشخصي الخاص بالمستفيد من معاش تكافل وكرامة.

في النهاية قم بالضغط على زر الاستعلام.

بعد اتباع الخطوات السابقة ستظهر كافة البيانات التي يريد الشخص الاستعلام عنها .

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل

يتم ذكر هذا السؤال كثيرًا من قبل مستحقي معاشات تكافل وكرامة، لذلك قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد موعد معين يتم فيها صرف معاشات تكافل وكرامة للمستفيدين، وهذا الموعد يكون في منتصف كل شهر ميلادي، و يصرف الراتب من عدة أماكن مختلف، لذلك فإن الموعد المحدد لصرف معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر أبريل يوم 15 في الشهر، أي بعد 11 يوم من يومنا هذا.