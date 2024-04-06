خطوات التسجيل في البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 وما هي شروط التقديم في البطاقة

التسجيل في البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، أصبحت السؤال عن كيفية التسجيل في البطاقة الوطنية الموحدة في العراق أحد أكثر الأسئلة التي يتم طرحها عبر محركات البحث في الفترات الأخيرة، وهي بطاقة يمكن الحصول عليها للاستخدام في التعاملات الحكومية، فإذا أردت الحصول على هذه البطاقة يجب أن تقوم بعدد من الخطوات، أهمها التقديم عبر الرابط التي اتاحته مديرية شؤون البطاقة الموحدة، تابع معي السطور القادمة لمعرفة كافة التفاصيل.

التسجيل في البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

يمكنك أن تقوم بالتسجيل في مديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة في العراق للحصول على البطاقة الموحدة، ومن خلال القيام بعدد من الخطوات، تتلخص هذه الخطوات في عدد من النقاط على النحو التالي:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة في العراق.

ثم نقوم بعد ذلك بالضغط على زر خدمات البطاقة الوطنية.

بعد ذلك قم بحجز موعد البطاقة الوطنية.

من الخيارات المتاحة أمامك قم باختيار الموعد المناسب لك، حيث أنه لابد من الذهاب في الموعد المحدد بالضبط.

قم بإدخال البيانات المطلوبة منك مثل رقم هاتفك.

في النهاية سيتم طباعة الإيصال الذي يتم صدروه .

ما هي شروط التقديم على البطاقة الوطنية؟

قامت مديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة في العراق بوضع بعض الشروط يجب أن تتوفر في الأشخاص الذين يريدون الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة، وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية: