«كلو هيرجع يبني تاني».. انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة الموافق 5 من أبريل 2024 في جميع الأسواق!!

تعد أسعار الحديد والأسمنت من أهم المؤشرات الاقتصادية في أي بلد، حيث تعكس حالة القطاع العقاري والصناعي بشكل عام، وفي هذا المقال، سوف نتناول أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعةالموافق 5 من أبريل 2024، ونحلل العوامل التي أثرت عليها.

أسعار حديد التسليح

حديد عز:

سعر بيع للمستهلك: 49090 جنيهًا للطن.

سعر بيع للتجار: 47865 جنيهًا للطن.

حديد السويس:

سعر بيع للمستهلك: 43000 جنيهًا للطن.

سعر بيع للتجار: 41775 جنيهًا للطن.

حديد المراكبي:

سعر بيع للمستهلك: 43000 جنيهًا للطن.

سعر بيع للتجار: 41775 جنيهًا للطن.

حديد بشاي:

سعر بيع للمستهلك: 45000 جنيهًا للطن.

سعر بيع للتجار: 43775 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت

أسمنت تيتان:

سعر بيع للمستهلك: 1900 جنيهًا للطن.

سعر بيع للتجار: 1800 جنيهًا للطن.

أسمنت العضو:

سعر بيع للمستهلك: 1920 جنيهًا للطن.

سعر بيع للتجار: 1820 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس:

سعر بيع للمستهلك: 1900 جنيهًا للطن.

سعر بيع للتجار: 1800 جنيهًا للطن.

العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد والأسمنت