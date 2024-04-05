الكويتي بكام؟.. سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الجمعة 5 أبريل 2024

شهد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه حالة من الاستقرار في تعاملات اليوم الجمعة الموافق 5 من شهر أبريل 2204، حيث إن ذلك جاء وفقًا لأخر تحديثات في البنوك أمس الخميس، ليُسجل سعر الدينار في البنك الأهلي نحو 153.16 جنيه للشراء، و154.20 جنيه للبيع، إضافة إلى أن الدينار في بنك مصر بلغ نحو 154.09 جنيه شراء و154.26 جنيه بيع، ويمكنك التعرف على باقي التحديثات في البنوك الأخرى، كما سنكشفها لكم في السطور التالية.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الجمعة

ووفقًا لأخر تحديث لأسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 ما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر الدينار في البنك الأهلي إلى 153.16 جنيه للشراء، 20 جنيه للبيع.

في حين استقر سعر الدينار الكويت في بنك مصر إلى نحو 154.09 جنيه للشراء، 26 جنيه للبيع.

هذا وأن سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية سجل نحو 149.12 جنيه للشراء، 27 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك اليوم

ويمكنك التعرف على باقي التحديثات الخاصة بسعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي25 جنيه للشراء، 154.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة 153.76 جنيه للشراء، 154.13 جنيه للبيع.

وتختلف الأسعار على مدار اليوم ووفقًا لما يطرأ عليها من تحديثات في السوق المصرفي والبنوك العاملة بمصر.