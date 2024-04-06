من هنا.. الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة في اليمن 2024 ومواعيد إجراء الاختبارات النهائية

خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة اليمن، مع مرور الأيام تقترب امتحانات الثانوية العامة في اليمن، لذلك تتزايد معدلات البحث من قبل العديد من الطلاب لمعرفة كيفية الاستعلام عن أرقام الجلوس، حيث أن وزارة التربية والتعليم في اليمن تقوم بطرح أرقام الجلوس إلكترونيًا لطلاب الثانوية العامة لكلا القسمين الأدبي والعلمي، لهذا فإن معدل التساؤل عن موعد طرحها يكثر من قبل الطلاب وأولياء الأمور في اليمن، لذلك خلال السطور القادمة سنوضح كيفية الاستعلام عن أرقام الجلوس، وغيرها من التفاصيل الهامة.

الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة في اليمن

يمكن لجميع الطلاب والطالبات في الثانوية العامة، وكذلك أولياء الأمور أن يقوموا بالاستعلام عن أرقام الجلوس الخاصة بكل طالب، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم في اليمن، وكذلك من خلال الإدارة العامة للاختبارات، فقط قم بإتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص وزارة التربية والتعليم اليمنية .

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات .

يجب أن تقوم بتحديد خدمات الوزارة.

ثم بعد ذلك قم باختيار النتائج.

في هذه الخطوة قم باختيار معرفة أرقام الجلوس.

يجب أن تقوم بتحديد العام الدراسي 1445ه‍، 2024م.

كما يجب أن تقوم بتحديد القسم الخاص بك علمي أو أدبي.

في النهاية قم بنسخ رقم الجلوس الخاص بك.

متى موعد اختبار الثانوية العامة اليمنية؟

الكثير من طلاب الشهادة الثانوية يتساءلون عن المحدد من قبل وزارة التربية اليمنية لإجراء اختبارات الثانوية العامة، وذلك من أجل الاستعداد الجيد لأداء الاختبارات، حيث يجب أن تكون هناك مدة كافية قبل أداء أول إختبار، لذلك يتساءل العديد من الطلاب عن الموعد، والجدير بالذكر أن وزارة التربية اليمنية قامت بتحديد موعد إجراء اختبارات شهادة الثانوية العامة بجميع أقسامها ليكون في يوم 22 من شهر يونيو القادم لعام 2024، ومقرر استمرار الاختبارات لمدة أسبوعين.