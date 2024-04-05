“تغير مستمر في أسعار الذهب” سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد تراجع أمس “بيع وشراء” بالمصنعية وتوقعات عيد الفطر

سجل اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 سعر الذهب اليوم عيار 21 استقرارًا بعد تراجعات أمسِ الخميس، فمنذ أن تم تحرير سعر الصرف للجنيه وأسعار الذهب تأتي كل يوم بجديد، حيث تراجعت أسعار الذهب الفترة الماضية بحد كبير لتستقر الأسعار بعد ذلك ويكون التغير فيها طفيف بين الصعود والهبوط، ومن خلال الأسطر التالية نبين أسعار الذهب اليوم محليًا وعالميًا وتوقعات الأسعار الفترة القامة وخاصة في إجازة عيد الفطر.

سعر الذهب اليوم عيار ٢١

سجل أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 لعيارات الذهب المختلفة بالمصنعية وبدون الأسعار التالية:

أسعار الذهب عيار 24:

البيع: 3548 جنيهًا

الشراء: 3525 جنيهًا

مع المصنعية: 3700: 3750 جنيهًا

أسعار الذهب عيار 21:

البيع: 3105 جنيهات

الشراء: 3085 جنيهًا

مع المصنعية: 3250: 3300 جنيه

أسعار الذهب عيار 18:

البيع: 2661 جنيهًا

الشراء: 2644 جنيهًا

مع المصنعية: 2810 :2860 جنيهًا

أسعار الذهب عيار 14:

البيع: 2075 جنيها

الشراء: 2062 جنيها

مع المصنعية: 2225 و2275 جنيها

كما شهد اليوم سعر جنيه الذهب عيار 21 للبيع والشراء التالي:

البيع: 24840 جنيها

الشراء: 24680 جنيها

أسعار الذهب عالميا اليوم

هل سعر الذهب عالميا مستقر في الفترة الأخيرة؟ والإجابة على هذا السؤال هي أنه من الصعب القول بأن سعر الذهب عالميا مستقر في الفترة الأخيرة، فقد شهدت أسعار الذهب تقلبات كبيرة خلال الأشهر الماضية، بشكل عام، يمكن القول أن سعر الذهب عالميا يشهد تقلبات كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث بلغ سعر الذهب عالميا اليوم التالي: سعر أوقية الذهب: بيع: 2287 دولارًا، والشراء: 2286 دولارًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم

شهد اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 أسعار سبائك الذهب لعيار 24 للأوزان المختلفة الأسعار التالية:

سعر 1 جرام بدون مصنعية: 3548 جنيهًا.

سعر 2.5 جرام بدون مصنعية: 8870 جنيهًا.

سعر 5 جرامات بدون مصنعية: 17740 جنيهًا.

سعر 10 جرامات بدون مصنعية: 35480 جنيهًا.

سعر 20 جرامًا بدون مصنعية: 70960 جنيهًا.

سعر أونصة (31.1 جرام) بدون مصنعية: 110342 جنيهًا.

سعر 50 جرامًا بدون مصنعية: 177400 جنيه.

سعر 100 جرام بدون مصنعية: 354800 جنيه.

توقعات أسعار الذهب في عيد الفطر

من الصعب التنبؤ بدقة أسعار الذهب في عيد الفطر، ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعره منها التالي:

الطلب على الذهب: من المتوقع أن يزداد الطلب على الذهب خلال عيد الفطر، حيث يزداد الطلب على شراء الذهب من المقبلين على الزواج.

سعر الذهب عالميًا: من المتوقع أن يظل سعر الذهب العالمي مرتفعًا في المدى القريب، مما قد يدعم أسعار الذهب في مصر.

الجنيه المصري: من المتوقع أن يظل الجنيه المصري تحت ضغط خلال الفترة المقبلة، مما قد يدعم أسعار الذهب المقومة بالجنيه.

بشكل عام، من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب في عيد الفطر.