“اللحمة البلدي ب280” قائمة أسعار اللحوم والسلع الغذائية في منافذ وزارة الزراعة بالمحافظات المختلفة

أسعار اللحوم والسلع الغذائية في منافذ وزارة الزراعة، يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار اللحوم والسلع الغذائية المختلفة، كما أنهم يقومون بالبحث عن الأماكن التي تكون بها تلك الأسعار مخفضة، فمنافذ وزارة الزراعة هي أحسن مكان لشراء اللحوم والدواجن وأيضًا الكثير من السلع المختلفة، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن جميع التفاصيل التي تخص شراء هذه السلع من منافذ وزارة الزراعة.

أسعار اللحوم والسلع الغذائية في منافذ وزارة الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة عن الكثير من التخفيضات المميزة على جميع أنواع السلع المختلفة مثل اللحوم والدواجن وأيضًا السلع الغذائية، حيث أن هناك العديد من المواطنين الذين يبحثون عن أسعار اللحوم والسلع الغذائية في منافذ وزارة الزراعة والتي تكون كالآتي:

سعر اللحوم: يكون سعر كيلو اللحم البلدي 280 جنيه.

سعر الزيت: يكون سعر زجاجة الزيت 60 جنيه للتر الواحد.

سعر السكر: يكون سعر السكر 27 جنيه للكيلو الواحد.

سعر السمن: يكون سعر السمن 120 جنيه للكيلو الواحد من النوعين الجاموسي والبقري

سعر طبق البيض: يكون سعر طبق البيض 135 جنيه سواء كان البيض الأحمر أو الأبيض.

سعر الأرز: يكون سعر الأرز 210 جنيه للشيكارة بوزن 5 كيلو جرام.

أسعار السلع الرمضانية

هناك من يتساءل عن أسعار السلع الرمضانية داخل منافذ وزارة الزراعة، فمن ضمن تلك الأسعار: