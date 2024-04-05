«الكل هيربي فراخ»… انخفاض جديد في أسعار الكتاكيت والبيض اليوم الجمعة الموافق 5 من أبريل 2024 في البورصة وللمستهلك!!

تعد أسعار الكتاكيت والبيض من أهم المؤشرات على صحة قطاع الدواجن في مصر، حيث تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وسعر الدواجن والبيض للمستهلك، وسوف نوضح لكم في هذا المقال من خلال موقع البديل أسعار الكتاكيت والبيض في البورصة وللمستهلك اليوم الجمعة الموافق 5 من أبريل 2024.

أسعار الكتاكيت في البورصة

كتكوت الأبيض للتسمين: 23 جنيهًا مصريًا.

كتكوت سترو ساسو بيور: 14 جنيهًا مصريًا.

كتكوت ساسو شيفر: 13.25 جنيهًا مصريًا.

كتكوت ساسو جيل ثاني: 8 جنيهات مصرية.

كتكوت سترو (الجيل الثالث): 6.90 جنيه مصري.

كتكوت بلدي هجين: 6.70 جنيه مصري.

كتكوت بلدي: 6.50 جنيه مصري.

كتكوت روزي: 13.75 جنيهًا مصريًا.

أسعار البيض في البورصة

بيض أبيض بطاريات: 160 جنيهًا مصريًا.

بيض أبيض أرضي: 159 جنيهًا مصريًا.

بيض أحمر بطاريات: 162 جنيهًا مصريًا.

بيض أحمر أرضي: 161 جنيهًا مصريًا.

بيض بلدي مائدة: 153 جنيهًا مصريًا.

بيض بلدي بديك: 153 جنيهًا مصريًا.

بيض بلدي معمل: 5.10 جنيه مصري.

أسعار الكتاكيت والبيض للمستهلك

الكتكوت الأبيض للتسمين: 25 جنيهًا مصريًا.

كتكوت سترو ساسو بيور: 16 جنيهًا مصريًا.

كتكوت ساسو شيفر: 15 جنيهًا مصريًا.

كتكوت ساسو جيل ثاني: 10 جنيهات مصرية.

كتكوت سترو (الجيل الثالث): 8.50 جنيه مصري.

كتكوت بلدي هجين: 8 جنيهات مصرية.

كتكوت بلدي: 7.50 جنيه مصري.

كتكوت روزي: 16 جنيهًا مصريًا.

أسعار البيض للمستهلك

بيض أبيض: 17 جنيهًا مصريًا للكرتونة.

بيض أحمر: 18 جنيهًا مصريًا للكرتونة.

بيض بلدي: 20 جنيهًا مصريًا للكرتونة.

العوامل المؤثرة على أسعار البيض والكتاكيت

العوامل الاقتصادية:

تكاليف الإنتاج: تشمل تكلفة الأعلاف، و الطاقة، و العمالة، و الأدوية، و البيطرية، و الإهلاك.

العرض والطلب: يزداد سعر البيض والكتاكيت عندما يزداد الطلب أو ينخفض ​​العرض.

العوامل البيئية: