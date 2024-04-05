تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50% بالسعودية يشمل المواطنين والمقيمين والزوار

أعلنت وزارة الداخلية السُّعُودية في مبادرة متميزة من خادم الحرمين الشريفين عن تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء يصل إلى (50%) من قيمة الغرامات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 شوال 1445هـ الموافق 18 أبريل 2024م، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة السُّعُودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا.

تفاصيل تخفيض المخالفات المرورية

أكدت وزارة الداخلية أن الإستفادة من التخفيض بإعفاء نسبة (50%) من قيمة الغرامات لها مجموعة من الأهداف والشروط كالتالي:

مبادرة المخالف بعملية السداد للمخالفات المتراكمة عليه خلال (6) أشهر من بَدْء سريان القرار، سواء كانت عملية السداد دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة.

التخفيض للمخالفات المرورية يشمل كل من المواطنين – المقيمين – الزوار.

تخفيض 50% يطبق على المخالفات السابقة لتاريخ 18 أبريل 2024 وتخفيض 25 % يطبق على المخالفات ابتداء من هذا التاريخ.

لن يسري التخفيض على مرتكبي المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.

يشمل القرار جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 9 شوال، الموافق 18 أبريل 2024

عدم المسارعة بعملية سداد المخالفات خلال المدة يبقيها كما هي دون تغيير.

حتي يستفيد المواطن أو المقيمين هذا التخفيض يجب سداد جميع المخالفات المتراكمة خلال 6 أشهر بداية من تاريخ 18 أبريل وحتى 18 أكتوبر 2024.

المخالفات المرتكبة بعد 9 شوال القادم سيتاح لها تخفيض 25% حسب المادة 75

تستوجب المادة 75 الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامات بعد انتهاء مدة الاعتراض، ومهلة السداد المقررة.

هنا رسميًا .. جميع مايخص قرار #تخفيض_المخالفات_المرورية 👇👇 -التخفيض بنسبة (50%) يشمل جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 9 / 10/ 1445 هـ الموافق 18/ 4 / 2024 م. – للاستفادة من التخفيض يجب سداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة خلال (6) أشهر بداية من تاريخ 18 / 4/ 2024م حتى… — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 5, 2024

مخالفات لن تخضع لتخفيض المخالفات المرورية

ناشدت وزارة الداخلية جميع مستخدمي الطريق الإلتزام بقواعد السير لتحقيق متطلبات السلامة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات فهناك أربع مخالفات لن تخضع لتخفيض المخالفات المرورية إن ارتكبت في أثناء سريان القرار: