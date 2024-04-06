“علشان متتأخرش على شغلك” موعد تطبيق التوقيت الصيفي وتغيير الساعة بعد انتهاء التوقيت الشتوي

موعد تطبيق التوقيت الصيفي، هناك العديد من الأخبار المنتشرة التي تخص التوقيت الصيفي ورجوعه مرةً أخرى، فجميع تلك الأخبار صحيحة وبالفعل بعد انتهاء فصل الشتاء ودخول فصل الصيف سيبدأ تطبيق التوقيت الصيفي، وهذا ما قد تم الإعلان عنه في مجلس الوزارة الأخير، حيث أنه سيتم تطبيق التوقيت الصيفي في المعاد المحدد له، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي ومتى سيتغير.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

مجلس النواب والوزراء هم من يقومون بتقرير جميع التجديدات التي تتم في البلاد، حيث أنهم قد عقدوا الاجتماع الخاص بهم لتحديد مصير التوقيت الشتوي الذي نحن عليه الآن، فقد تم الإعلان عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في جميع أنحاء البلاد بعدما يتم الإنتهاء من فصل الشتاء الجاري، حيث سينتهي التوقيت الشتوي الجاري في يوم الجمعة التي ستكون آخر جمعة في شهر إبريل الحالي لعام 2024 م، ومنذ ذلك الوقت سيتم تطبيق التوقيت الصيفي وهو ما سيتم من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، فرسميًا سيكون آخر أيام التوقيت الشتوي هو يوم الجمعة الموافق 26 من إبريل 2024 م، وسيبدأ التوقيت الصيفي منذ هذا الميعاد وحتى يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر القادم لعام 2024.

أسباب تغير التوقيت الشتوي بالتوقيت الصيفي

يتم تغيير التوقيت الشتوي بالتوقيت الصيفي في المواعيد التي قد قمنا بذكرها مُسبقًا لأسباب كثيرة، فمن ضمن تلك الأسباب هي: