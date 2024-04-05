«الارز بيحير في الناس».. مفاجأة غير متوقعه في أسعار الأرز اليوم الجمعة الموافق 5 من أبريل 2024!!

يعد الأرز من أهم السلع الغذائية الأساسية في مصر، حيث يستهلكه المصريون بكميات كبيرة، وتختلف أسعار الأرز باختلاف نوعه وشكله، سواء كان أرزًا أبيض أو بسمتي أو شعير أو غيره، كما تختلف أسعاره بين المصانع والموزعين والمستهلكين، وسوف نوضح لكم أسعار الأرز اليوم الجمعة الموافق 5 من أبريل 2024.

أسعار الأرز الأبيض

في المصانع:

يتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ الرفيع الحبة بين 26 إلى 27.5 جنيهًا.

بينما يتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ العريض الحبة بين 29 إلى 31 جنيهًا.

للمستهلك:

يصل سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ الرفيع الحبة إلى 30 جنيهًا.

بينما يصل سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ العريض الحبة إلى 35 جنيهًا.

أسعار الأرز البسمتي

في المصانع:

يتراوح سعر كيلو الأرز البسمتي المعبأ بين 35 إلى 40 جنيهًا.

للمستهلك:

يصل سعر كيلو الأرز البسمتي المعبأ إلى 45 جنيهًا.

أسعار أنواع الأرز الأخرى

الأرز الشعير:

يتراوح سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بين 17000 إلى 17500 جنيه.

بينما يتراوح سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بين 17800 إلى 18300 جنيه.

الأرز الكسر:

يرتفع سعر الأرز الكسر بنسبة 2.4%.

يتراوح سعر الأرز بنسبة كسر 25% بين 16000 إلى 16500 جنيه للطن.

بينما يتراوح سعر الأرز كسر 100% بين 14000 إلى 14500 جنيه للطن.

العوامل التي تؤثر على أسعار الأرز

العوامل الاقتصادية:

العرض والطلب: يلعب العرض والطلب دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار الأرز، فكلما زاد العرض وقل الطلب، انخفضت الأسعار. والعكس صحيح.

يلعب العرض والطلب دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار الأرز، فكلما زاد العرض وقل الطلب، انخفضت الأسعار. والعكس صحيح. التكاليف الإنتاجية: تشمل تكاليف الإنتاج تكاليف البذور والعمالة والأسمدة والمبيدات الحشرية والري، تؤثر هذه التكاليف على سعر الأرز بشكل مباشر.

العوامل الطبيعية: