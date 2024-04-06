“استعد للامتحانات النهائية” وزارة التربية والتعليم تعلم جدول امتحانات الترم التاني في القاهرة والجيزة

جدول امتحانات الترم التاني في القاهرة والجيزة، مع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الثاني والعام الدراسي 2023 – 2024 يتساءل معظم أولياء الأمور عن الجدول الخاص بالامتحانات، حيث أنهم يقومون بالبحث عن جدول الامتحانات الخاص بالترم الثاني في محافظتي القاهرة والجيزة، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن مواعيد انطلاق هذه الامتحانات لجميع المراحل الدراسية المختلفة.

جدول امتحانات الترم التاني في القاهرة والجيزة

يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم عن الجدول الخاص بإمتحانات أخر العام الدراسي أو امتحانات الترم الثاني في القاهرة والجيزة، حيث أن هذه الامتحانات يقترب موعدها ولهذا يجب على جميع الطلاب الاستعداد لها، ولكن في الواقع لم يتم تحديد جدول امتحانات الترم التاني في القاهرة والجيزة حتى الآن، حيث أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن هذا الأمر، ولكن يمكننا أن نقول أنها ستبدأ في أول أيام شهر مايو، كما يمكننا متابعة جميع الأخبار الخاصة بجدول الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.

بداية امتحانات الترم الثاني

من المتوقع أن تبدأ امتحانات الترم الثاني في كل المراحل الدراسية على النحو التالي: