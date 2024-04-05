القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2024

تستعد القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في عرض المباراة الحاسمة بين الفريقين،والذي يترقبه المشجعين بكل حماس مع كثرة استطلاعكم عن القنوات الرياضية التي تبث فعاليات المباراة للدوري الأفريقي، فمن المقرر مواجهة فريق الأهلي للفريق المنافس سيمبا التنزاني على أرض ملعب الأهلي لتعيد بدوره فعالياتها يوم الجمعة، وقد تم تحديد موعد بث المباراة لتوفيرها للمواطنين الراغبين في رؤية فوز نادي الأهلي وصعوده إلى النصف النهائي لتحقيق الصدارة على مستوى الأندية الافريقية، ويتوفر لكم مستجدات حديثنا عن القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا عبر المقال.

القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

تقوم القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا بإذاعة فعاليات الدوري الأفريقي وأهمهم تردد قناة بين سبورت 6 لعرض تنافسات كلا الفريقين من أجل نيل الصدارة للصعود لفعاليات النصف النهائي لكأس العالم، حيث ستعقد مباراة الأهلي الملقب من قبل جمه وره المارد الأحمر أمام نظيره المستضاف على أرض ملعب الأهلي سيمبا التنزاني يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءًا، وسوف تقوم بعض القنوات بنقل هذا الحدث المنتظر وسنوافيكم بأحد تلك القنوات في الآتي:

معامل تردد القناة: 11054.

معدل الترميز: 27500.

القمر الاصطناعي: عبر نايل سات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام نظيره سيمبا التنزاني

توجه إدارة الأهلي نهايتها برسم خطة مدروسة لتشكيل فريق الأهلي أمام خصمه سيمبا التنزاني رغبةً في تحقيق النصر وتأهيله الدوري الأفريقي، والذي سيمثل طفرة ونقلة نوعية لفريق الأهلي للصعود نهائيات الدوري الأفريقي على مستوى القارة، وجاء تشكيل الفريق وفقَا للتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامى ربيعه، على معلول.

خط الوسط مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدى أفشه.

خط الهجوم بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، رضا سليم.

وبموجب عرض المستجدات الأخيرة لفعاليات النصف النهائي الدوري الأفريقي، الذي يطمح الكثير من مشجعي نادي الأهلي تصدره لمنافسات أندية أفريقية المواكب معها نقلة نوعية في تاريخ نادي الأهلي.