«الناس مش مصدقين نفسهم من الفرحة».. صدمة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 5 من أبريل 2024.. خزني واملي الفريزر!!

تعد الدواجن من أهم مصادر البروتين في مصر، حيث يتناولها المصريون بشكل كبير، وتختلف أسعار الدواجن من نوع لآخر ومن منطقة لأخرى، وتشهد هذه الأسعار تقلبات مستمرة، بسبب العوامل المختلفة التي تؤثر عليها، وفي هذا المقال، سوف نقوم بتحليل أسعار جميع أنواع الفراخ والبط في مصر اليوم الجمعة 5/4/2024، مع بيان أسعارها في البورصة وللمستهلك.

أولاً: أسعار الفراخ في مصر

الفراخ البيضاء:

سعر البورصة: 90 جنيهًا للكيلو.

سعر المستهلك: 96-97 جنيهًا للكيلو.

التحليل: شهدت أسعار الفراخ البيضاء انخفاضًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت من 92 جنيهًا للكيلو إلى 90 جنيهًا للكيلو في البورصة، ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة المعروض من الفراخ البيضاء في الأسواق.

الفراخ البلدية:

سعر البورصة: 107 جنيهات للكيلو.

سعر المستهلك: 115-120 جنيهًا للكيلو.

التحليل: ظلت أسعار الفراخ البلدي مستقرة خلال الأسبوع الماضي، حيث تراوحت بين 107 جنيهات و 110 جنيهات للكيلو في البورصة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة تربية الدواجن البلدي.

الدواجن الساسو الحمراء:

سعر البورصة: 92 جنيهًا للكيلو.

سعر المستهلك: 102 جنيهًا للكيلو.

التحليل: شهدت أسعار الدواجن الساسو الحمراء انخفاضًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت من 94 جنيهًا للكيلو إلى 92 جنيهًا للكيلو في البورصة، ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة المعروض من الدواجن الساسو الحمراء في الأسواق.

ثانياً: أسعار البط في مصر

البط البلدي:

سعر البورصة: 120 جنيهًا للكيلو.

سعر المستهلك: 125-130 جنيهًا للكيلو.

التحليل: شهدت أسعار البط البلدي استقرارًا خلال الأسبوع الماضي، حيث تراوحت بين 120 جنيهًا و 125 جنيهًا للكيلو في البورصة.

البط المسكوفي: