حقيقة زيادة في حساب المواطن لشهر ابريل 2024 ….ورابط التسجيل في حساب المواطن وشروط الاستحقاق

يبحث عدد كبير من المستفيدين من برنامج حساب المواطن عن حقيقة زيادة في حساب المواطن لشهر ابريل 2024، حيث يعد هذا البرنامج من أشهر برامج الدعم التي تقدمه الحكومة السعودية لعدد كبير من المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير حياة كريمة لهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة زيادة حساب المواطن شهر أبريل 2024 ….

حقيقة زيادة في حساب المواطن لشهر ابريل 2024

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة عن أن الأخبار المنتشرة بشأن زيادة حساب المواطن لشهر أبريل 2024، غير صحيحة بالمرة وأن الوزارة لم تعلن تعلن عن أيز يادة خلال الفترة الأخيرة، وأكدت الوزارة أنه من المقرر أن يتم تحويل المبالغ في حساب المواطن في يوم 9 أبريل بدلاً من يوم 10 لأنه سوف يتوافق مع إجازة عيد الفطر المبارك .

شروط الاستحقاق في حساب المواطن

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية عن عدة شروط يجب أو تتوافر في الأشخاص الراغبين في التسجيل في برنامج حساب المواطن وهي:

أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

وأن يكون مقيم في المملكة إقامة دائمة ولا يغادر أراضيها.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك وأراضي زراعية.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

وأخيراً أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد.

رابط التسجيل في حساب المواطن

حيث أعلنت وزارة الموارد السعودية عن تخصيص رابط الكتروني خاص للتسجيل في برنامج حساب المواطن والحصول على الدعم الشهري الذي تقدمه الحكومة السعودية، وإليكم خطوات التسجيل…..