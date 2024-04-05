الحق ذاكر عشان تحقق حلمك..جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمي والادبي

تثير جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 جدلًا دائمًا من كل عام في مثر، وذلك نظير أهمية تلك المرحلة التي يعقبها الدخول إلى الجامعة تمهيدً لسوق العمل، وعقبت الوزارة على تساؤلات الطلاب للمرحلة الثانوية بالقرار الحاسم الأخير بخصوص تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 التي تم تعديله بناءًا على رغبتهم من حيث المواعيد والأيام، ونحن من هنا سنوضح لكم تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي للاستعداد في الدخول بأجواء الامتحانات، تابعونا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يجرى الاستطلاع حاليًا بموجب القرار الوزاري النهائي فيما يخص جدول امتحانات الثانوية العامة الذي عقب على إجراء الطلاب للامتحانات بدايةً من مطلع شهر يونيو المتزامن معه عدة إجازات رسمية، والتي تم الأخذ بها في عين الاعتبار مراعاةً لنفسية الطلاب مع منحه فاصل زمني يستطيع فيه شحن طاقته الاستيعابية والعقلية ليتمكن من مواصلة عملية الامتحانات، وقد تم حسم الجدول بعد اقتراح الوزارة لمحتويات الجدول خلال شهر فبراير الماضي والذي أعرب عن مدى رضا العديد من الطلاب عنه، ليكون الجدول النهائي الذي سنعرض لكم وفقًا الشكل التالي:

خريطة العام الدراسي 2024_2023

تناولت الوزارة الفترة الماضية عرضها للخطة الدراسية خلال الترم الثاني نظير رغبة البعض في استدراك الوقت الزمني لانتهائه، حيث سنوافيه لكم عبر الخطوات التالية:

انتهاء الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا في يوم 6 يونيو 2024.

يليه عقد امتحانات صفوف النقل والشهادات الإبتدائية والإعدادية في يوم 25 مايو 2024.

عقب بدء الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة في 15 يونيو 2024.

حتى يليه انطلاق مارثوان امتحانات الدبلومات الفنية في مطلع شهر يونيو 2024.

نعمل جاهدين على استطلاعكم على آخر المستجدات بشكل فوري مثلما قمنا بعرض تحديثات الوزارة بخصوص جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 التي تم تعديله مؤخرًا، وتابعونا لإشعاركم بكل جديد.