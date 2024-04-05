هل ترتفع قبل عيد الفطر..  شعبة الدخان تعلن عن تعديلات جديدة في أسعار السجائر الكليوباترا بأنواعها والفئة الوسطى 

مع اقتراب عيد الفطر 2024، تزايدت التساؤلات حول إمكانية شهود زيادة أسعار السجائر الكليوباترا والفئات الوسطى، وذلك على خلفية عدة مؤشرات سوقية، رغم التكهنات والتوقعات المتداولة، لم تصدر الجهات المعنية أي بيان رسمي يؤكد هذه الزيادات حتى اللحظة، مما يعزز حالة من الغموض والترقب بين المستهلكين والمتابعين لتطورات سوق التبغ والسجائر في البلاد.

زيادة أسعار السجائر الكليوباترا بأنواعها والفئة الوسطى

في خطوة تأتي ضمن التحديثات السعرية المدروسة، أعلن هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، عن خطط الشركة لرفع أسعار السجائر في مصر، بمعدلات تقل عن الحد الأقصى المسموح به قانونيا، وفقا للبيان الرسمي، ستشهد أسعار سجائر الفئة الأولى «كليوباترا» والفئة الوسطى زيادة ملحوظة، حيث تعكس الشركة استجابتها للتغيرات الاقتصادية والضريبية، الزيادة المقررة تهدف إلى موازنة بين الحفاظ على جودة المنتج ومتطلبات السوق، مع الالتزام بالضوابط الرقابية المفروضة.

زيادة أسعار السجائر لعام 2024 من الشركة الشرقية للدخان

هاني أمان، العضو المنتدب للشركة، كشف عن خطط لتعديل الأسعار بما يتماشى مع الحدود المسموح بها، مؤكدا على التزام الشركة بتقديم أفضل قيمة لعملائها.

تدرس الشركة الشرقية للدخان رفع أسعار السجائر بمستويات متوافقة مع الإطار القانوني.

زيادة في أسعار الفئة الأولى: سجائر كليوباترا بأنواعها تشهد ارتفاعًا من 31 جنيها إلى 34.7 جنيه، مع ضريبة إضافية قدرها 4.5 جنيه لكل علبة.

زيادة في أسعار الفئة الوسطى: سعر السجائر يقفز من نطاق 31-45 جنيها إلى 34.8-50.40 جنيه.

زيادة في أسعار السجائر في مصر

كشفت شعبة الدخان والسجائر في اتحاد الصناعات عن زيادة في أسعار السجائر بعد أن قامت وزارة المالية بفتح الشرائح الخاصة بالتسعير، هذا التحديث يشمل سجائر الشريحة الأولى والثانية، ويهدف إلى تعزيز الإيرادات الضريبية من منتجات التبغ، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على التوازن الاقتصادي.