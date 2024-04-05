عروض البنك الأهلي المصري الحصرية لمدة محدودة.. هدايا نقدية تصل إلى 1500 جنيه لحاملي البطاقات الائتمانية

أعلن البنك الأهلي المصري، من خلال موقعه الإلكتروني، عن إطلاق سلسلة من عروض البنك الأهلي المصري الحصرية الموجهة لعملائه الكرام، مستهدف حاملي بطاقات فيزا انفينيت وفيزا سيجنتشر، هذه الحملة الترويجية، التي تتيح للمستفيدين الحصول على هدايا نقدية قيمة تصل إلى 1500 جنيه مصري، تأتي كجزء من جهود البنك لتعزيز تجربة العملاء وتشجيع الاستخدام الأكثر فاعلية للخدمات المصرفية الإلكترونية.

عروض البنك الأهلي المصري كاش باك لحاملي البطاقات الائتمانية

البنك الأهلي المصري يعلن عن حملة عروض مغرية لعملائه، مقدم فرصة كاش باك مذهلة تصل إلى 1500 جنيه لحاملي بطاقات فيزا انفينيت وفيزا سيجنتشر، هذه الفرصة متاحة للعملاء عند إتمام عمليات شراء بقيم محددة، مما يوفر لهم مزايا مالية كبيرة، تأتي هذه الحملة في إطار سعي البنك لتعزيز تجربة العملاء وتقديم قيمة مضافة لاستخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء.

عملاء فيزا انفينيت (كاش باك) عروض كاش باك

أطلق البنك الأهلي المصري حملة ترويجية جديدة تقدم عروض كاش باك مغرية لعام 2024، خصيصا لحاملي بطاقات فيزا انفينيت الائتمانية، العرض يتيح كاش باك بقيمة 1500 جنيه للعملاء الذين يجرون عمليات شراء بما لا يقل عن 20,000 جنيه عبر ماكينات POS أو الإنترنت في الشهرين الأولين من إصدار البطاقة، الحملة تستثني بعض العمليات مثل السحب النقدي والتقسيط وشحن المحافظ الإلكترونية، وتقدم الكاش باك مرة واحدة لكل عميل.

عملاء فيزا سيغنتشر (كاش باك)

البنك الأهلي المصري يستمر في تعزيز تجربة عملائه من خلال إطلاق حملة ترويجية خاصة بحاملي بطاقات فيزا سيغنتشر الائتمانية، مقدما لهم فرصة الحصول على كاش باك بقيمة 750 جنيه، هذا العرض متاح للعملاء الذين يجرون عمليات شراء بقيمة 10,000 جنيه كحد أدنى، سواء عبر ماكينات POS أو الإنترنت، في الشهرين الأولين من تاريخ إصدار البطاقة أو ترقيتها، مع استثناء بعض العمليات مثل السحب النقدي والتقسيط وغيرها، يحرص البنك على أن يستفيد العميل من الكاش باك مرة واحدة خلال فترة الحملة، مؤكدا على التزامه بتقديم أفضل العروض لعملائه.