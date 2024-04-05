دعاء الجمعة الاخيرة من رمضان 1445-2024 … أفضل الأدعية المستجابة في الجمعة الأخيرة من رمضان

بدأت عمليات البحث تتزايد خلال الساعات الأخيرة عن دعاء الجمعة الاخيرة من رمضان 1445-2024، أيام قليلة ونودع شهر رمضان الكريم شهر البركة والخير الشهر الذي تنتظره الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض لما فيه من روحانيات، ويسعى المسلم أن يغتنم الفرصة في العشر الأواخر من شهر رمضان ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والصيام والدعاء، خاصة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان لأن بها ساعة إستجابة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على دعاء الجمعة الاخيرة من رمضان 1445-2024…..

دعاء الجمعة الاخيرة من رمضان 1445-2024

الدعاء من أكثر العبادات التي تجعل المسلم قريب من الله سبحانه وتعالى، حيث يمكن للمسلم الدعاء والتقرب إلى الله في أي وقت من الأوقات ، وفي الجمعة الأخيرة من رمضان يسعى عدد كبير من المسلمين التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لما فيها من ساعة استجابة داعين المولى أن يغفر لنا ويجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم.

اللهم لا تدع لنا يا الله في هذه الليلة المباركة الا وذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا عاريًا إلا كسوته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضًا ولنا فيها صلاحٌ إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

أفضل الأدعية المستجابة في الجمعة الأخيرة من رمضان