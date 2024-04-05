مميزات خرافية ستدهشك.. كيف احمل التحديث الجديد لـ ببجي موبايل PUBG Mobile 2024 مود علاء الدين

الكثير من التحديثات التي تطرحها الشركة المطورة للعبة ببجي، وذلك حتى تعمل على معالجة أي أخطاء قد تتوفر داخل اللعبة، وأيضا لكي يتم إضافة بعض التعديلات التي يرغب جميع المستخدمين واللاعبين في وجودها، لذا حتى يتم تحديث اللعبة بصورة صحيحة يجب معرفة بعض الخطوات الهامة، والتي سنوضحها لكم في السطور القادمة.

تحديث ببجي موبايل

تحرص شركة Tencent Games على إصدار تحديثات مستمرة للعبة ببجي، وذلك حتى تضمن وجود تحسينات بشكل دوري على اللعبة، وأيضا حتى تضمن وجود المميزات الإضافية التي تقدمها إلى اللاعبين، حيث تساعد على تقديم تجربة أفضل إلى الجميع، وتحرص الشركة دائما على تذكير اللاعبين بوجود تحديث للعبة، لذا حتى يتم تفعيله يجب تنفيذ الخطوات التالية:

أولا قم بفتح تطبيق جوجل بلاي.

بعد ذلك عليك بالانتقال إلى أيقونة لعبة ببجي، من خلال تدوين اسم اللعبة في محرك البحث.

ثم تظهر أسفل اللعبة مربعين أحدهما يحمل أيقونة فتح اللعبة، والآخر يحمل أيقونة التحديث، لذا عليك بالضغط على زر التحديث.

تستغرق عملية التحديث بضعة دقائق، عليك بالانتظار حتى ينتهي التحديث.

قم بفتح اللعبة بعد ذلك حتى ترى المميزات الإضافية التي وضعتها الشركة لك.

ميزات التحديث الجديد لببجي

في التحديث الجديد اكتشف جميع اللاعبين بعض المميزات الرائعة، التي تمكن هذا الإصدار من إضافتها لهم، وتلك المميزات كانت أهمها متمثل في الآتي: