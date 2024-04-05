وظائف بنك مصر.. يعلن حاجته إلى موظفين جدد للتعيين في 4 تخصصات رئيسية.. إليكم الرابط والشروط

أحدث وظائف بنك مصر 2024

بنك مصر يعلن عن فرصة عمل مميزة في مجال تطوير المنتجات لعام 2024، مطلوب مدير تطوير منتجات GTB مع مهام ومسؤوليات واسعة تشمل من الفكرة إلى التنفيذ، إدارة مراحل التطوير المختلفة، وضمان تلبية احتياجات العملاء بفعالية، إليك تفصيل الدور والخبرات المطلوبة:

المهام والمسؤوليات

تطبيق الخبرة لدعم إستراتيجية المنتج، بما في ذلك تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية.

إدارة تطوير المنتج من الفكرة إلى الإصدار.

جمع وتحليل احتياجات العملاء وتأثيرها على تراكم المنتجات.

اتخاذ قرارات سريعة لضمان التركيز على الأولويات الصحيحة.

التعامل مع المشكلات اليومية وتقديم الحلول.

فهم إدارة الأرباح والخسائر وتحسين التكاليف والموارد.

الخبرات المطلوبة

توفير مدخلات لرؤية المنتج ومتطلباته متوافقة مع الإستراتيجية الشاملة.

مسؤولية عن متطلبات العمل وتنفيذ إستراتيجية GTM الشاملة.

تنسيق تنفيذ التغييرات في منتجات GTB.

تتبع وتحليل الأعمال الإستراتيجية ومؤشرات الأداء مقابل الأهداف.

دعم الحصول على الموارد اللازمة والمشاركة في تقييم الأداء.

رابط تقديم وظائف بنك مصر 2024

بنك مصر يفتح أبواب الفرص للمهنيين الطموحين للانضمام إلى فريقه كمالك للمنتج.

المهام والمسؤوليات

تملك وتطوير رؤية ومتطلبات المنتج.

تحديد وإدارة نطاق الإصدارات وMVPs.

المسؤولية عن نتائج المظاهرات.

المشاركة في قرارات BAU وإدارة التسليم.

تحديث خطة الإصدار وتراكم المنتجات.

ضمان فهم الفريق للمتطلبات.

دعم Scrum Master في احتفالات الفريق.

إدارة التبعيات والتسليم.

المشاركة في تقييم الموارد اللازمة.

المؤهلات والخبرات المطلوبة

2-4 سنوات خبرة كمالك للمنتج.

معرفة متعمقة بعمليات Agile ومبادئها.

القدرة على التأثير على فرق متعددة الوظائف.

مهارات اتصال قوية.

خبرة في استخدام Jira.

مهارات شخصية وقيادية عالية.

فهم عميق لإدارة المنتج والتكنولوجيا.

عقلية تجريبية وفهم الأعمال.

تقديم وظائف بنك مصر

بنك مصر يبحث عن مصمم مرئي موهوب لإضافة لمسة إبداعية إلى فريقه، ممن يمتلكون القدرة على ترجمة أهداف تجربة المستخدم إلى تصميمات جذابة، وظيفية، ما هي المهام والمسؤوليات الرئيسية والمؤهلات المطلوبة لهذا الدور الحيوي.

المهام والمسؤوليات

تحويل أهداف UX إلى تصميمات سهلة الاستخدام وجذابة.

إنشاء وصيانة مكتبة التصميم (الرموز، الألوان، الخطوط).

تطبيق معايير العلامة التجارية بطريقة تخدم كل من العلامة والمستخدمين.

التعاون مع فريق واسع من أصحاب المصلحة.

توجيه ودعم فريق التصميم في حل التحديات التصميمية.

المؤهلات والخبرات المطلوبة

خبرة قوية في التصميم المرئي والنماذج الأولية للإطار السلكي.

قدرة على الابتكار وحل المشكلات بطرق إبداعية.

مهارات عمل فريق استثنائية.

خبرة لأكثر من 4 سنوات في مجال التصميم المرئي.

وظائف البنوك 2024

بنك مصر يقدم فرصة ذهبية لعلماء البيانات الطموحين لتولي دور “عالم بيانات أول/قائد” ضمن فريقه الديناميكي.

المهام والمسؤوليات

التعاون لتحديد احتياجات تصميم المنتج والهندسة.

تقديم المشورة للنماذج الإحصائية المبتكرة.

إبلاغ النتائج لأصحاب المصلحة في القطاعات الأعمالية.

تنفيذ التحليلات للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ.

مواكبة التطورات التقنية والصناعية.

المؤهلات والخبرات المطلوبة

درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة وسجل أكاديمي ممتاز.

فهم قوي لمفاهيم الإحصاء وخوارزميات تعلم الآلة.

خبرة بلغات البرمجة مثل Python، Java، Scala، R.

إتقان SQL.

مهارات اتصال قوية والقدرة على العمل عبر فرق وظيفية.

الماجستير في علوم الكمبيوتر أو الإحصاء مفضل.

خبرة في العمل مع مجموعات بيانات كبيرة وأدوات مثل Hadoop وSpark.