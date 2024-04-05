متى يجب إخراج زكاة الفطر …. آخر موعد لإخراج زكاة الفطر

زكاة الفطر، أيام قليلة وسوف ينتهي شهر رمضان الكريم وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد إخراج زكاة الفطر ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رد دار الإفتاء المصرية حول هذا الأمر…..

متى يجب إخراج زكاة الفطر؟

حيث أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسلم أن يخرج زكاة الفطر في العشر الأواخر من شهر رمضان، كما يجوز أيضاً إخراج الزكاة في أول ليلة من ليالي شهر رمضان حتى مغرب يوم العيد الأول.

وأكدت دار الإفتاء أن حتى وإن تم إخراج زكاة الفطر يوم الوقفة أو ليلة العيد فلا حرج في هذا، إلا أنه يجب على المسلم ألا يتأخر في إخراجها.

كما اتفق الفقهاء على أنه من المستحب أن يقوم المسلم بإخراج زكاة الفطر قبل أن يؤدي صلاة العيد ولا مانع أن يقوم الملم بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ومن المكروه أن يتم تأخيرها بعد صلاة العيد فإن تاخيرها لا تسقطها ويجب إخراجها.

ما هو مقدار زكاة الفطر 2024

حيث تعد زكاة الفطر فريضة واجبة على المسلمين لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن “أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين” رواه مسلم.

والزكاة واجبة على كل مسلم عبد أو حر ذكر أو أنثى كبير أو صغير، ويقوم بإخراجها المسلم عن نفسه وعمن يعول كما يمكن للزوجة أن تخرجها أو يقوم زوجها بإخراجها.

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت عن أن زكاة الفطر هذا العام على الفرد 35 جنيه ويتم احتساب زكاة الفطر بناءً على السعر الرسمي لكيلو القمح الذي وصل سعر الإردب منه 2000 جنيه مصري، والأردب هو وزن 150 كيلو وسعر الكيلو ( 13.33) ووزن الصاع النبوي من القمح عند جمهور الفقهاء (2.04 كيلو) [2000 ÷ 150 = 31.33 × 2.4 = 27.19].