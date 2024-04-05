مسلسل كوبرا الحلقة 10 …. ياتري شيخون هيعمل إيه في كوبرا بعد ما عرف مكانه

مسلسل كوبرا الحلقة 10، حلثة جديدة يترقبها عدد كبير من المشاهدين من شتى أنحاء العالم خاصة بعد أن انتهت الحلقة الماضية بالكثير من الأحداث المثيرة، كان أبرزها تورط كوبرا في قضية قتل جديدة، وعلم شيخون مكان اختفاء كوبرا.

ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مسلسل كوبرا الحلقة 10 ومواعيد عرضه على قناة mbc مصر في رمضان….

أبطال مسلسل كوبرا

يضم مسلسل كوبرا عدد كبير من نجوم الفن والدراما المصرية ومنهم : محمد إمام، وشاركه البطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم: مجدى كامل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمود عبد المغنى، ومحمود البزاوى، وأحمد عبد الحميد، وأيمن عزب، وصفاء الطوخى، ودنيا ماهر، ألحان المهدى، ومنة فضالى، ومعتز هشام، وعلاء مرسي، وهشام إسماعيل، ومحسن منصور، والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق .

القنوات العارضة لمسلسل كوبرا

يعرض مسلسل كوبرا على عدد من القنوات الفضائية وهي: قناة mbc مصر، وقناة mbc مصر 2 ويمكنكم أيضاً مشاهدة الحلقات بعد عرضها على الشاشة على منصة شاهد vip.

أحداث مسلسل كوبرا

وفي الحلقة الماضية من مسلسل كوبرا نجح أحد رجال المعلم شيخون في الوصول إلى مكان كوبرا وقام برفع السلاح عليه وطلب منه أن يعطيه الأموال التي سرقها من البنك، إلا أنهما كوبرا تشاجرا وفي النهاية يقتله كوبرا بالخطأ ، وأمر العمدة على مجاهد ابن شقيقه بالحبس في زريبة المواشي لمدة عام، بعد أن حاول قتل كوبرا وصديقه سمير وأطلق عليهم النار لينتقم منه لأنه كان السبب في فسخ خطبته من نسمة ابنة العمدة.

وفي مشهد آخر من مسلسل كوبرا تظهر نسمة ابنة العمدة وتعترف بحبها لكوبرا، ويدخل والدها العمدة ويضبطهما ويتورط كوبرا في الزواج من نسمة،وتكتشف سماح أخت كوبرا زواج زوجها وتضرب ضرتها التي تسكن في المنول معها ولكنها لم تعلم بأن المستأجر هو زوجها، وفي مشهد آخر يعلم شيخون مكان كوبرا ، وفي المشهد الأخير من المسلسل تتعرض والدة كوبرا إلى أزمة قلبية داخل السجن ويتم نقلها إلى المستشفى.