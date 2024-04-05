نزلها PDF  كشوفات نقل المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة أخيرة 2024 عموم محافظات العراق الان

مازالت عمليات البحث حول كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق هي الشغل الشاغل لمئات المواطنين المتقدمين الراغبين في الحصول على الدعم المالي الشهري المقدم من حكومة العراق، وهو موجهة إلى الفئات الأكثر احتياجًا والأسر أصحاب الدخل المتوسط والمحدود بما يوفر لهم حياة كريمة وسد احتياجاتهم المعيشية التي يُعاني منها ملايين الأشخاص حول العالم، وفي ذلك فإنه لم يتم الإعلان عن أي وجبات جديدة سوى الوجبة الأخيرة وهي السادسة التي يمكنك الإطلاع عليها وتنزيل الكشوفات الخاصة بالمشمولين في البرنامج، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية وجبة أخيرة

تتمثل أهم خطوات القيام بالإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول للصفحة التالية من المنصة.

القيام بإختيار الوجبة والمحافظة المقيم بها المستفيد.

استكمال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

الضغط في النهاية على زر “بحث”.

لتتمكن من عرض جميع الكشوفات دفعة واحدة.

ما هم المستحقين من الرعاية الاجتماعية في العراق؟

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفئات الأكثر استحقاقًا لحصولهم على دعم الرعاية الاجتماعية المقدم من حكومة العراق، كما يلي:-