وظائف بالكوم!.. استعلام تأشيرة السفر والعمل إلى الكويت في خطوات بسيطة

بعد غلق الدخول ما يقارب من العام والنصف فتحت دولة الكويت باب التأشيرة لاستقبال المواطنين من جديد من حيث باب العمل، ذلك لان الحكومة الكويتية تعمل قصاري جهودها علي توفير فرص عمل لجميع المواطنين، من حيث تنسيق العمل بالقطاع الأهلي للمصريين، من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم خطوات التقديم للحصول علي تأشيرة عمل للكويت، الأوراق اللازمة للحصول علي تصريح عمل بالكويت انتظرنا.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة الكويت

الحكومة الكويتية تسعي لتقديم العديد من الخدمات للمقيمين والمواطنين بالدولة، حيث تعد خدمة الاستعلام عن التأشيرة واحدة من اهم الخدمات التي تقدمها الحكومة من خلال تلك السطور سنوضح لكم عدة خطوات بسيطة تتمثل في السطور الأتية:

أولا: قم بالدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية والاستعلام عن التأشيرة.

ثانيا: يرجي النقر علي خانة الاستعلام عن معرفة حاله التأشيرة.

ثالثا: ينبغي إدخال البيانات الأتية والتي تتمثل في: رقم طلب التأشيرة، كتابة الرقم الذي يتم أظهارة في الصفحة الرئيسية.

أخيرا: انقر علي أيقونة الإرسال، سيتم علي الفور إظهار حالة طلب التأشيرة للمتقدم، انقر علي زر الحفظ.

تعرف علي المستندات اللازمة للحصول علي تأشيرة دخول للكويت

يوجد بعض الأوراق المطلوبة لاستخراج تأشيرة دخول للكويت وهي كالتالي: