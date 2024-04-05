لعشاق القلعة الحمراء.. اضبط تردد قناة الأهلي الجديد على النايل سات بآخر تحديث (أبريل 2024)

إليكم تردد قناة الأهلي الجديد على النايل سات، حيث هي القناة الرسمية للنادي الأهلي المصري التي تغطي كافة أخبار النادي وتنقل جميع مبارياته، وعلى الرغم من أنها تعتبر قناة حصرية للنادي الأهلي، إلا أن مبدأ عملها يتمثل في عرض وجهات نظر متنوعة بشكل محايد، حيث تلتزم بالحياد في جميع برامجها وتستضيف نجوم كرة القدم من مختلف الأندية، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة الأهلي الرياضية وسنتطرق للمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة الأهلي ومحتوى برامجها

تأسست قناة الأهلي في 18 أكتوبر 2008 تحت إشراف الأستاذ حامد عز الدين بواسطة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، تعتبر هذه القناة الرياضية المصرية متخصصة في تغطية جميع أخبار ومباريات النادي الأهلي بالإضافة إلى الأحداث الرياضية الأخرى ومباريات كأس السوبر.

تقدم القناة استوديو تحليلي يضم خبراء في التحليل الرياضي، وتعرض آراءها بشكل محايد دون تحيز لصالح النادي الأهلي على الرغم من كونها قناة مملوكة للنادي، وتبث القناة مباشرةً في بعض الأوقات مباريات النادي الأهلي المصري، وتوفر أيضاً استوديو تحليلي للمباريات المختلفة، بالإضافة إلى تغطية تدريبات الفريق واستعداداته للمباريات، وتقدم أخباراً خاصة عن النادي الأهلي وعن أندية رياضية أخرى بشكل عام.

تردد قناة الأهلي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Al Ahly Club” مؤخراً، ولكن يمكن لمتابعي قناة الأهلي الرياضية مشاهدة برامجها عبر التردد التالي:

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الترميز: 27500

الجودة: دقة عادية

ويمكن العثور على قناة الأهلي في قائمة القنوات تحت اسم “Al Ahly Club”.