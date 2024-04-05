أذكار وأفضل الدعاء في ليلة القدر 1445

هناك العديد من الأذكار التي ينصح بقراءتها في ليلة القدر، كما أن هناك أفضل الدعاء في ليلة القدر من أجمل ما يقال في تلك الليلة المباركة كما أوصانا الرسول الكريم صل الله عليه وسلم، إليك بعض من الأذكار المشروعة وأفضل الدعاء في ليلة القدر

من أفضل الدعاء في ليلة القدر

1. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني: يحب تكرار هذا الدعاء، حيث يستغفر المسلم ويطلب من الله العفو والمغفرة.

2. -سبحان الله- وبحمده: ينصح بتكرار هذا الذكر الكريم الذي يمجد الله ويحمده.

3. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير: يحب تكرار هذا الذكر الذي يعتبر من أفضل الأذكار، حيث يشهد بوحدانية الله ويعظم سلطانه وقدرته.

4. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد: ينصح بقراءة الصلاة على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وآلة.

5. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا: ينصح بتكرار هذا الدعاء المستحب، حيث يستغفر المسلم ويطلب من الله العفو والمغفرة والرحمة.

6. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال: ينصح بقراءة هذا الدعاء للتعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر والفتن التي تصيب الإنسان في الحياة والممات.

7. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار: ينصح بتكرار هذا الدعاء لطلب الجنة من الله والتعوذ به من النار.

هذه بعض الأذكار المشروعة التي يمكنك قراءتها ومن أفضل الدعاء في ليلة القدر، تذكر أولا أنه يجب أن يكون القلب خاشعا ومتوجها لله أثناء قراءة هذه الأذكار، وأن تكون النية خالصة لوجه الله.

اذكار وأدعية أخرى رددها في ليلة القدر

هناك العديد من الأذكار الأخرى والدعاء المستجاب في ليلة القدر منها:

1. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني واعف عن والدي وأهلي وأحبتي والمسلمين أجمعين: يمكن قراءة هذا الدعاء لطلب العفو والمغفرة للنفس وللوالدين والأهل والأحباب وجميع المسلمين.

2. -سبحان الله- والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر: ينصح بتكرار هذه الكلمات التسبيحية الأربع، حيث تعبر عن تمجيد الله وشكره وإقرار بوحدانيته وعظمته.

3. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعفو عنا وتجاوز عن سيئاتنا واكفنا شرورنا: يمكن قراءة هذا الدعاء لطلب المغفرة والعفو من الله، ولطلب الحفظ من شرور النفس والشيطان.

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