30 تخصص تحتاجه الوزارات والجهات الحكومية فى الكويت لحاملى الدبلوم والبكالوريوس لشغل الوظائف.. اعرفها فورا

نشرت صحيفة الأنباء الكويتية تقريرًا يوم الأثنين تحدثت فيه عن معلومات حصلت عليها من مصادر لم تذكر أسماءها، وذكر التقرير أن هناك طلبًا في سوق الوظائف يبلغ حوالي 30 مجالاً مختلفًا للمواطنين الحاصلين على شهادات الدبلوم والبكالوريوس، وقد قدم التقرير لائحة بجميع هذه التخصصات وتم ترتيبها استنادًا إلى المستوى التعليمي الذي حصل عليه الباحثون عن وظائف.

تخصصات درجة الدبلوم

ذكرت المصادر أن هناك عدة تخصصات متعلقة بحملة الدبلوم من المواطنين التي تهتم بها الهيئات الحكومية لتوظيفهم في المستقبل القريب، حيث يوجد 11 مجالاً تشملها هذه الاهتمامات، ومنها تخصص دبلوم التفتيش بمجالاته المتنوعة:

التجاري.

الصناعي.

التعاون.

حماية البيئة.

المصنفات الفنية.

الأغذية.

النظافة.

السكرتارية والطباعة.

هندسة وصيانة الحاسب الآلي.

القانون.

تعد هذه المجالات هي المطلوبات الحقيقية في الأعمال الحكومية خلال المدة المستقبلية.

تخصصات درجة البكالوريوس

يصل عدد التخصصات الجامعية التي يطلب من الطلاب دراستها لإمكانية الحصول على شهادة البكالوريوس إلى تسعة عشر تخصصًا، تشمل هذه التخصصات مجالات عديدة منها التالي ذكره:

الكيمياء.

الأحياء.

التربية الفنية.

نظم وتقنية المعلومات.

الفيزياء.

الرياضيات.

اللغات: العربية والفرنسية والإنجليزية.

الأمن السيبراني.

الطب البشري.

الأسنان.

الصيدلة.

العلاج الطبيعي.

البيطري.

التمريض.

الخدمات الطبية المساعدة.

الأشعة.

المختبرات الطبية.

هذه النقطة إلى جانب الإحتياجات التي يقتضيها مجال التعليم والفريق الطبي من الأشخاص الحاصلين على شهادة البكالوريوس، وأشارت المصادر المعنية إلى أن الهيئات الحكومية تعمل بتناغم وتعاون مستمر من أجل إتاحة الوظائف للمتخصصين في المجالات المشار إليها كالتالي:

التاريخ.

العلوم السياسية.

والشريعة.

بالإضافة إلى التخصصات الهندسية الموضحة أدناه: