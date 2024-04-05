استقبل على جهازك ترددات قنوات الطبخ على النايل سات 2024

تلاحظ البرامج التلفزيونية المختصة بالطهي زيادة واضحة في عدد المشاهدين في رمضان حيث يجذب هذا النوع من البرامج جمهور كبير لمعرفة الوصفات المختلفة تقدم هذه القنوات تشكيلة واسعة من البرامج التي تعرض أروع الوصفات التي تناسب كل الأذواق في مقالنا هذا، سنوفر لكم معلومات حول ترددات جميع قنوات الطهي المتاحة عبر القمر الصناعي NileSat خلال سنة 2024.

ترددات قنوات الطبخ على النايل سات 2024

في هذا المقال نستعرض أوضح وأكثر ترددات قنوات الطهي المعروفة بقوة والتي تبث بشكل مجاني عبر القمر الصناعي نايل سات لسنة 2024.

تردد قناة سي بي سي سفرة

تعتبر قناة سي بي سي سفرة جزء من شبكة قنوات سي بي سي، وهي تحتضن تشكيلة واسعة من أشهر الطهاة المحليين والدوليين حيث أن هذه القناة تعرض مجموعة مختلفة من البرامج التي تهم المرأة في العالم العربي، تتضمن نصائح متعددة وتتيح التواصل المباشر مع المشاهدين أثناء البث.

الخاصية القيمة التردد 11785 معدل الترميز 27500 الاستقطاب رأسي (V) معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة بانوراما فود PNC FOOD

تعتبر قناة بانوراما فود واحدة من ضمن مجموعة قنوات بانوراما المعروفة وتحظى بمكانة كبيرة بين قنوات الطهي في مصر، تتخصص هذه القناة في تقديم مجموعة متنوعة من ألذ وأشهر الوجبات التقليدية المصرية، وذلك عبر أيدي نخبة من أمهر الشيفات في مصر.

الخاصية القيمة التردد 12054 معدل الترميز 27500 الاستقطاب ( V ) معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة ست البيت

هي واحدة من القنوات المعروفة والمشهود لها بشعبيتها لدى النساء المصريات وفي الأقطار العربية، تتميز بتقديمها لسلسلة متنوعة من الوصفات والعصائر اللذيذة المعروفة في عالم المأكولات.

الخاصية القيمة التردد 12652 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معامل الخطأ 5/6

تقدم هذه القنوات مجموعة متنوعة من أشهر الوصفات اللذيذة والمحبوبة، التي تتضمن الأطباق التقليدية والعربية المعروفة، كما توجه القنوات، نصائح مفيدة للنساء في الوطن العربي بالإضافة إلى ذلك، تعرض القنوات برامجها إما عبر البث الحي أو من خلال الحلقات المعادة، حيث يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة تحضير أطيب الأطباق من أمهر الطهاة المتواجدين على الساحة التلفزيونية.