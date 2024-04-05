لا تفوتك.. 4 فوائد لنواه التمر لن تتوقعها تعرف عليها

نواه التمر هو القطعة الصغيرة القاسية الموجودة داخل ثمرة التمر، والتي تعتبر غالباً نفاية يتم إلقائها بعد تناول الثمرة لكن قد يثير الدهشة أن هذه النواه تمتلك خصائص صحية مدهشة ومميزة سنقوم في هذا المقال بالكشف عن أربع فوائد صحية غير متوقعة للبّ التمر.

4 فوائد لنواه التمر

نواة التمر مليئة بالألياف: تعتبر نواة التمر مصدراً غزيراً بالألياف الغذائية، والتي تقوم بدور محوري في دعم وظائف الجهاز الهضمي وفي تحسين عملية الهضم كما أن الألياف الغذائية تساعد في السيطرة على معدلات السكر في الدم وتدعم الإحساس بالامتلاء، ما يأتي بفوائد في مجال التحكم بالوزن وصيانة صحة القلب. تحتوي نواة التمر على مستويات عالية من المواد المضادة للأكسدة، تخفيف الآثار المؤذية للأكسدة داخل الجسم، كما أن هذه المضادات تساهم في تعزيز الصحة بشكل عام وتقدم الحماية ضد عدة مشكلات صحية بما في ذلك أمراض القلب والسرطان وكذلك تأخير علامات الشيخوخة. تحتوي بذور التمر على مجموعة واسعة من المعادن المهمة مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم والحديد، هذه المعادن ضرورية للحفاظ على صحة الجسم، إذأ أنها تلعب دورا في دعم صحة العظام والجهاز العصبي والقلب والدورة الدموية، وتساعد في تحسين الأداء الوظيفي للجسم بصورة عامة. من الممكن أن تكون نواة التمر مصدرا لعناصر تقاوم الإلتهابات: هنالك دراسات توحي بأن نواة التمر يمكن أن تشتمل على عناصر تعمل كمضادات للإلتهاب، هذه العناصر قد تكون نافعة في المعركة ضد الإلتهابات وفي خفض فرص الإصابة بالأمراض المستعصية كالتهاب المفاصل، أمراض القلب، والسكري.

نصائح عند تناول التمر

عند تناولك للتمور، يمكنك الإستفادة من خصائص نوى التمر إذا قمت بمضغها أو سحقها لاستخدامها في إعداد العصائر أو السلطات أو الأطعمة الحبيبية، لكن يجب الإنتباه إلى أن نوى التمر تكون قاسية ويمكن أن تمثل خطراً على الأسنان إذا تم مضغها بقوة لهذا السبب، يفضل مضغها برفق أو سحقها جيداً قبل الإستخدام.

وفي نهاية المقال من المهم الإستفادة القصوى من الخصائص الرائعة لنواة التمر ودمجها ضمن النظام الغذائي المتكامل، قبل استعمال النواة يجب تطهيرها جيداً والتخلص من الشوائب أو الأتربة التي قد تعلق بها استفد من هذه الفوائد الصحية الخفية وواصل الاستمتاع بالتمر كإحدى أشهى الثمار الطبيعية.