“عيد اضحي مبارك” متى موعد صلاة العيد في السعودية 2024

متى موعد صلاة العيد في السعودية 2024 كثيرًا ما ينتظر المسلمون في السعودية وفي كافة أنحاء العالم أهم اللحظات الروحانية في نهاية شهر رمضان للحظة صلاة عيد الفطر المبارك هذه اللحظة التي تُجسّد مشاعر الفرح والتقارب وتُعلي من قيم التكافل والأخوة ولكي تتمكن من المشاركة بقلب منشرح وروح مطمئنة من الضروري التخطيط مسبقًا لمعرفة موعد صلاة عيد الفطر سنوافيكم بالمعلومات الدقيقة لموعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024، سواء كنت في الرياض أو غيرها من المدن السعودية، استنادًا إلى بيان المركز العالمي للفلك الدولي ووزارة الشؤون الإسلامية في السعودية.

موعد صلاة العيد في السعودية 2024

قام صلاة العيد في محافظة القاهرة الساعة 5:55 صباحا.

تقام صلاة العيد في محافظة الجيزة الساعة 5:58 صباحا.

تقام صلاة العيد في محافظة الإسكندرية الساعة 6:2 صباحا.

تقام صلاة العيد في محافظة بورسعيد الساعة 5:53 صباحا.

تقام صلاة العيد في محافظة السويس الساعة 5:53 صباحا.

مواعيد أداء صلاة العيد المبارك داخل المملكة العربية السعودية

حدد المعهد الخاص بالبحوث الفلكية آخر موعد لأداء صلاة العيد داخل الأراضي السعودية، والذي حدد على النحو التالي:

آخر أيام الشهر الفضيل يصادف يوم 2024/9/4م.

أول أيام العيد يصادف يوم 10/4/2021م.

يأخذ الطلاب في مختلف المؤسسات التعليمية إجازة رسمية لاستقبال العيد يوم 28 مارس.

لم يتم تحديد العدد الإجمالي لأيام الإجازة الرسمية لعيد الفطر وما زالت تنتظر إعلانها من قبل الهيئة العامة للتنمية والموارد البشرية.

المواعيد المحددة لأداء صلاة العيد في مختلف الدول العربية الأخرى

لا بد لنا من إلقاء نظرة سريعة على التوقيت الصلاة في مختلف الدول، والذي نذكره من خلال الخطوات القادمه، وهي على النحو التالي:

تقام صلاة العيد في الجزائر الساعة 4.47 صباحا.

تقام صلاة العيد بالمغرب عند الساعة 4.47 صباحا.

تقام صلاة العيد في الأردن عند الساعة 5:47 صباحا.

تقام صلاة العيد في السودان الساعة 5.47 صباحا.

تقام صلاة العيد في البحرين الساعة 6:47 صباحا.

تقام صلاة العيد في جنوب أفريقيا عند الساعة 5.47 صباحا.