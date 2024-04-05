“مبقاش ليك حجه” تراجع في سعر الذهب اليوم في مصر 5 ابريل 2024

تحظى اسعار الدهب اليوم بأهمية كبرى في أسواق المال وتأتي متأثرة بالعديد من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية يتساءل عدد كبير من المواطنين والمقبلين علي الزواج حول معرفة سعر الدهب عيار ٢١ اليوم الجمعة 5 من شهر ابريل 2024، حيث ان اسعار الذهب اليوم شهدت ارتفاعا ملحوظ مع بداية التعاملات الصباحية في جميع محلات الصاغة وفقًا لآخر مستويات معلنة من الشعبة العامة لـ الذهب، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم عرضًا مفصلاً لأحدث المستجدات حول سعر الذهب اليوم في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

ستقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، 5 إبريل 2024، بجميع الأعيرة قبل بداية تعاملات الصاغة، بعد انخفاض سعر المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس، ليخالف سعر جرام الذهب عيار 21.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3548 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3105 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2661 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل نحو 24840 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

أما عن سعر أوقية الذهب فسجل: 2287 دولارًا.

سعر مصنعية الذهب في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه ولا تزيد على 150 جنيهًا.

اخر تحديث لأسعار الذهب بتاريخ الجمعة 05 أبريل 2024 06:19 ص