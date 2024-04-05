EID MUBARAK “مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك” توقيت صلاة عيد الفطر 1445-2024 في مصر والسعودية والدول العربية

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يتجه الأنظار نحو موعد صلاة عيد الفطر المبارك، حيث يعد هذا العيد من أبرز المناسبات الدينية، التي يحتفل بها المسلمون حول العالم، في هذا السياق، يتم التأكيد على أهمية تحديد موعد العيد بناء على التوقعات الفلكية والرصد الدقيق لهلال شوال في مختلف الدول العربية، يعكف المسلمون حول العالم على الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث يجتمعون في الصلاة والاحتفالات، لتبادل التهاني والتبريكات والتأكيد على قيم التضحية والتكافل الاجتماعي في هذه المناسبة الدينية الكبيرة.

موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2024

في جمهورية مصر العربية، تم تحديد موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 بناء على التوقعات الفلكية، حيث يحتفل المسلمون بالعيد يوم الأربعاء العاشر من شهر أبريل الجاري، يقام الصلاة في العديد من المساجد والساحات العامة، حيث يجتمع المسلمون، لأداء صلاة العيد صباحا تعبيرا عن فرحتهم وسرورهم بقدوم هذه المناسبة المباركة.

بعد أداء صلاة العيد، ينتشر الفرح والبهجة في أنحاء مصر، حيث يهنئ المسلمون بعضهم البعض بمناسبة العيد ويشاركون الفرحة مع الأطفال والكبار، تعتبر توزيع العيديات من العادات الشائعة في مصر، حيث يتم توزيع الهدايا والحلويات على الأطفال وزيارة الأقارب والأحباب، لتبادل التهاني والتبريكات في هذه المناسبة السعيدة.

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في بعض المدن:

يشار إلى أن دار الإفتاء المصرية، ستقوم بتحديد الموعد الرسمي لصلاة عيد الفطر 2024 قبل بضعة أيام من حلول العيد، حيث تتبع دار الإفتاء لرصد هلال شوال وتأكيد تحديد موعد العيد، بناء على التقويم الهجري والتوقعات الفلكية.

– في القاهرة: الصلاة تقام الساعة 5:55 صباحا.

– في الجيزة: الصلاة تقام الساعة 5:58 صباحا.

– في الإسكندرية: الصلاة تقام الساعة 6:02 صباحا.

– في بورسعيد: الصلاة تقام الساعة 5:53 صباحا.

– في السويس: الصلاة تقام الساعة 5:53 صباحا.

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية:

– أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم 10 أبريل 2024م.

– تقام الإجازة الرسمية لاستقبال عيد الفطر في المؤسسات التعليمية يوم 28 مارس.

– لم يتم الإعلان بعد عن العدد الإجمالي لأيام الإجازة الرسمية لعيد الفطر من قبل الهيئة العامة للتنمية والموارد البشرية.

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في الدول العربية وبعض الدول الإسلامية 2024

في كل عام، يعد عيد الفطر المبارك مناسبة مهمة ومميزة، يحتفل بها المسلمون حول العالم، وتختلف مواعيد أداء صلاة العيد من دولة إلى أخرى، بناء على التقويم الشمسي والفلكي لكل دولة، سنقدم لكم في هذا المقال نظرة عامة على مواعيد صلاة عيد الفطر في بعض الدول العربية، وبعض الدول الإسلامية الأخرى 2024.

الجزائر: تقام صلاة عيد الفطر في الجزائر الساعة 4:47 صباحا.

المغرب: في المغرب أيضًا، تقام صلاة العيد عند الساعة 4:47 صباحا.

الأردن: تقام صلاة العيد في الأردن عند الساعة 5:47 صباحا.

السودان: في السودان، يقام أداء صلاة العيد الساعة 5:47 صباحا.

البحرين: تقام صلاة العيد في البحرين الساعة 6:47 صباحا.

جنوب أفريقيا: وأخيرا، في جنوب أفريقيا تقام صلاة العيد عند الساعة 5:47 صباحا.

هذه المواعيد هي تقديرية وقد تختلف قليلا حسب المنطقة الجغرافية داخل كل دولة، وقد تحتاج إلى التأكد منها من خلال الجهات الرسمية المختصة في كل دولة.