“عيد مبارك” وقت صلاة عيد الفطر في مصر 2024 متى يبدأ وقت صلاة عيد الفطر؟

مع اقتراب عيد الفطر المبارك 2024 يترقب المسلمون في جمهورية مصر العربية هذه المناسبة الروحانية بشوق وحماس، وبقلوب مفعمة بالإيمان، يستعدون لأداء صلاة العيد وينشر “موقع البديل” موعد صلاة عيد الفطر في مصر في المدن المختلفة بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة سنوجهكم في هذا المقال عن موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2024 في عدة محافظات فتابعوا معنا لتعرفوا متى ترفع تكبيرات العيد في مصر.

موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2024

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

– موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الجيزة في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

– موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

– موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

– موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة السويس في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

– موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة العريش في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الطور في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

– موعد صلاة عيد الفطر 2024 في سانت كاترين في تمام الساعة 5:48 صباحًا.

– موعد صلاة عيد الفطر 2024 في طابا في تمام الساعة 5:44 صباحًا.

– موعد صلاة عيد الفطر 2024 في شرم الشيخ في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

– موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دمنهور في تمام الساعة 6:00 صباحًا.