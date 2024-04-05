تنزيل fifa mobile 2024 اصدار شهر ابريل تنزيل فيفا 2024 بدون نت

تنزيل fifa mobile 2024 هي لعبة كرة قدم شهيرة لأجهزة الجوال من تطوير الشركة الكندية ea المتخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية تم إطلاق Fifa 22 أول نسخة منها في سنة 2013 بإسم EA FC 14 لكن النسخة لم تنجح بالشكل المطلوب لأنها تفتقر لوضع الأون لاين لكن خلال سنة 2016 تم إصدار تحديث كبير للعبة تحت مسمى FIFA MOBILE 2016 يحتوي على طور الأون لاين و يعتبر هو الإنطلاقة الفعلية للعبة Fifa 22 اليكم رابط تنزيل Fifa 22 فيفا موبايل 2024 اصدار شهر ابريل.

تنزيل لعبة فيفا 22 موبايل 2024

يمكن تحميل fifa 2024 من ميديا فاير بالنزول إلى أسفل المقال والضغط على زر التحميل بصيغة apk بعد ذلك قم بتثبيت اللعبة وحمل البيانات من داخلها.

كيف يمكنني تنزيل لعبة فيفا 2024 موبايل؟

قبل أن تبدأ في تنزيل اللعبة، تحقق من توافق جهازك المحمول مع متطلبات النظام اللازمة لتشغيل FIFA Mobile 2024. اللعبة تتطلب نظام تشغيل Android 6.0 (Marshmallow) أو أحدث. ابحث عن موقع ميديا فاير على متصفح الإنترنت الخاص بك وافتحه. استعد للانتقال إلى صفحة تحميل لعبة FIFA Mobile 2024. عندما تصل إلى صفحة التنزيل على موقع ميديا فاير ابحث عن الزر الذي يدل على التنزيل وقد يكون مكتوب عليه “ تحميل الآن” أو “ Download Now “. انقر فوق هذا الزر لبدء عملية التحميل. بمجرد النقر على زر التنزيل، ستظهر لك قائمة بالإصدارات المتاحة لتحميل لعبة FIFA Mobile 2024. اختر الإصدار الذي ترغب فيه وانقر عليه لبدء عملية التنزيل . قد يتطلب بعض المواقع إجراء عمليات التحقق قبل بدء التنزيل لذا يجب اتباع التعليمات المعروضة على الشاشة مثل إدخال رمز التحقق أو الانتظار لبضع ثوان. بمجرد اكتمال عملية التحميل بنجاح ستجد ملف لعبة FIFA Mobile 2024 مخزناً في مجلد التنزيلات على هاتفك النقال. انتقل إلى هذا المجلد وافتح ملف اللعبة. عندما ترغب في طلب السماح بالتثبيت قم بالنقر على “قبول” أو “تثبيت” لبدء عملية تثبيت لعبة FIFA Mobile 2024 على هاتفك المحمول. بمجرد انتهاء تثبيت اللعبة يمكنك الآن بدء الاستمتاع باللعب على هاتفك المحمول الذي يعمل بنظام التشغيل الأندرويد

طريقه تنزيل fifa mobile علي الاندرويد

يمكن للشخص الذي يريد تحميل لعبه فيفا فتح متجر جوجل بلاي والبحث عن لعبه فيفا من خلال المتجر

يتم تحديد تطبيق اللعبه من قائمه النتائج

اضغط على زر التثبيت

ثم انتظر حتى يتم اكتمال تنزيل لعبه فيفا والتثبيت على هاتفك المحمول الذكي

تنزيل لعبة فيفا 2024 على أجهزة iOS

افتح متجر التطبيقات على جهاز iOS الخاص بك.

ابحث عن “فيفا ٢٠٢٤ للهواتف المحمولة” في شريط البحث.

اختر التطبيق من بين القائمة وانقر على زر “ تثبيت ” لبدء عملية التنزيل والتثبيت.

انتظر حتى يكتمل تحميل وتثبيت التطبيق.

عندما تنتهي، قم بفتح التطبيق واستمتع بلعبة فيفا ٢٠٢٤ على جهاز ذكي.

تنزيل لعبة فيفا 2024 على الكمبيوتر