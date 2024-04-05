خزينة الدولة تفتح أبوابها.. زيادة المرتبات والمعاشات لشهر ابريل 2024.. أخبار حلوة استعدوا للفرح

يتطلع العديد من المواطنين في الفترة المقبلة إلى زيادة المرتبات والمعاشات لشهر أبريل قبل حلول عيد الفطر المبارك، وقد أعلنت الحكومة المصرية عن القرار المفرح الذي يشمل زيادة جديدة ستُضاف إلى الرواتب خلال شهر أبريل، بهدف تمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم قبل عيد الفطر المبارك، لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر، يرجى متابعتنا.

زيادة المرتبات والمعاشات لشهر ابريل

يتطلع العديد من المواطنين إلى معرفة قيمة الرواتب الجديدة بعد الزيادة الجديدة، وفيما يلي قيم الرواتب بعد نسبة الزيادة التي تبلغ خمسة عشر بالمائة:

راتب الموظف الذي كان يتلقى ألف وثلاثمائة جنيه سيصبح 1495 جنيه. راتب الموظف الذي كان يتلقى ألف خمسمائة جنيه سيصبح 1725 جنيه. راتب الموظف الذي كان يتلقى ألف وستمائة جنيه سيصبح 1840 جنيه. الموظف الذي كان يتلقى ألفين جنيه سيصبح 2300 جنيه. الموظف الذي كان يتلقى ألفين وثلاثمائة جنيه سيصبح 2645 جنيه. راتب الموظف الذي كان يتلقى ألفين وستمائة جنيه سيصبح 2990 جنيه. الموظف الذي كان يتلقى ألفين وتسعمائة جنيه سيصبح 3335 جنيه. راتب الموظف الذي كان يتلقى ثلاثة آلاف ومائتي جنيه سيصبح 3650 جنيه. راتب الموظف الذي كان يتلقى ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه سيصبح 4025 جنيه. الموظف الذي كان يتلقى ثلاثة آلاف وثمانمائة جنيه سيصبح 4370 جنيه.

طريقة الاستعلام عن صرف المعاشات 2024

للتعرف على كل ما يتعلق بالمعاشات، يُسهّل الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية: