رابط فعّال لـ حجز البطاقة الوطنية في العراق والمستندات المطلوبة 2024

لقد قامت وزارة الداخلية العراقية بتدشين رابط حجز البطاقة الوطنية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت لكي يتم التسهيل على المواطنين توفير الوقت والجهد الذي يستغرقه المواطنين في الذهاب إلى الموقع الرسمي للوزارة لحجز هذه البطاقة، وتعتبر تلك البطاقة هي بديل رسمي عن الشهادة التي توضح جنسية المواطن فهي بمثابة هوية تعريفية لهؤلاء الأشخاص، وتعتبر ضرورية جدًا لجميع القاطنين في الدولة.

رابط حجز البطاقة الوطنية

يستطيع الأشخاص الذين يرغبون في حمل تلك البطاقة من خلال موقع مديرية شؤون البطاقة وإدخال جميع البيانات المطلوبة من خلال هذا الموقع بدون الحاجة إلى زيارة مقر المديرية، ويتم أيضاً إصدار هذه البطاقة في أكثر من مكان؛ حيث يتم إصدارها في هيئة الجوازات والإقامة، وأيضًا في مديرية الأحوال المدنية أما بالنسبة لحجزها فيمكن من خلال أتباع التالي:

يتم فتح منصة مديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة.

تحديد مربع مكتوب عليه كلمة حجز استمارة البطاقة.

ضع كل البيانات والمعلومات المطلوبة في المكان المخصص لها.

تدوين رقم الهاتف المحمول في المكان الخاص به.

تحديد خانة مدون عليها كلمة حجز.

أنتقاء مربع طباعة حتى يتم طباعة الاستمارة الخاصة بالحجز.

الذهاب إلى مقر المديرية وتقديم هذا الوصل.

المستندات المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

لقد أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن بعض من الأوراق والمستندات التي لابد أن تكون لدى الفرد حتى يتم من حجز البطاقة الوطنية ومن بينها ما يلي: