أعرف موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق والمستمسكات المطلوبة للحصول على الراتب

لقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، وذلك لكي يتم توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي يتعرضون لها بسبب عدم استقرار الأسعار في البلاد، وارتفاعها بشكل مستمر، وكذلك حتى يتم توفير حياة كريمة لهم يستطيعون من خلالها العيش مثل غيرهم من المواطنين، وحتى يستطيع المواطنين الحصول على هذا الدعم لابد أن يكون من المؤهلين لذلك.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق يكون في الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، ولكن هذا الموعد يتم تغييره في حالة تصادفت مع المناسبات الرسمية في البلاد سواء تصادفت مع إجازة نهاية الأسبوع، أو إجازات الأعياد، والاحتفالات التي تمر بها البلاد، ويتم هذا التغيير بالتقديم أو التأخير، وفي حالة حدوث أي مشاكل تأخر من نزول الرواتب لابد من القيام بالتواصل مع دائرة التقاعد المختصة، وذلك لكي يتعرف على موعد صرفها.

الأوراق المطلوبة للحصول راتب التقاعد

يمكن للأشخاص الحصول على راتب التقاعد من خلال تقديم بعض من الأوراق والمستندات، وهي كالتالي: