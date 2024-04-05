مفاجأة سارة من التعليم.. لن يتم عقد امتحانات لهذه الصفوف.. موعد امتحانات الترم الثاني 2024

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 ، لكي يستطيع الطالب الانتقال إلى الصف الدراسي الأعلى من الصف الذي يوجد فيه، يجب عليه أن ينجح في اجتياز الامتحانات الخاصة بنهاية العام الدراسي الجاري، وتساعد هذه الامتحانات في قياس محصلة الطالب لجميع المعلومات التعليمية التي تمت دراستها خلال العام، وذلك في مختلف المواد الدراسية المقررة على الطلاب في جميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وقد حددت الوزارة موعد امتحانات الترم الثاني خلال شهر مايو.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024

يتكون نظام التعليم في مصر من ثلاث مراحل دراسية رئيسية، حيث تتألف صفوف النقل من الرابع الابتدائي إلى الثاني الثانوي، باستثناء الصف الثالث الإعدادي الذي يُعتبر شهادة تفصل بين الانتقال بين المرحلتين الإعدادية والثانوية، ويُقدم الطلاب في هذه الصفوف اختبارات نهاية العام، ويساعدهم نجاحهم في هذه الاختبارات على الانتقال إلى الصف الدراسي التالي، وذلك حتى يصل الطالب إلى الصف الثالث من الثانوية العامة الذي يُؤهله للالتحاق بالجامعة، فيما قررت وزارة التربية والتعليم إجراء امتحانات نهاية العام في موعد مبكر، حيث كانت الخامس والعشرين من مايو هو الموعد الأصلي، ولكن قامت الوزارة بتغيير مواعيد الامتحانات لتُجرى خلال اليوم الثامن من شهر مايو، ومن المقرر أن تُجرى الاختبارات الخاصة بالمهام الأدائية في شهر أبريل بعد عودة الطلاب من عطلة عيد الفطر.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت الوزارة المسؤولة عن التربية والتعليم عن جدول الامتحانات الخاص بالثانوية العامة، حيث ستبدأ الامتحانات غير المؤثرة على المجموع في العاشر من يونيو وبدءًا من الثاني والعشرين من يونيو، سيقوم الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية بأداء الاختبارات المؤثرة على المجموع بعد عيد الأضحى، ستستمر عملية الامتحانات حتى السابع عشر من يوليو، حيث تختلف المواد التي يجري اختبارها حسب الشعبة التي ينتمي إليها الطالب، وبالنسبة للصف الأول الابتدائي لن يمتحن.