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استعدوا للتهليل والتكبير.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك في القاهرة وجميع المحافظات 2024.. أعرف الموعد المحدد في محافظتك
موعد صلاة العيد في القاهرة والجيزة
تم تحديد موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر بناء على التوقعات الفلكية، حيث يكون العيد يوم الأربعاء العاشر من شهر أبريل الجاري، يصلى المسلمون العيد صباحًا، ويهنئون بعضهم البعض ويشاركون الفرحة والبهجة مع الأطفال والكبار من خلال توزيع العيديات على جميع الأطفال وزيارة الأقارب والأحباب، سيتم تحديد الموعد الرسمي من قِبل دار الإفتاء المصرية ، ولمعرفة المواعيد المؤكدة من قبل الهيئة العامة للمساحة المصرية في جميع المحافظات تابع السطور المقبلة.
موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024
هذا وقد أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات كالآتي:
- موعد صلاة العيد في القاهرة الساعة 5:59 صباحًا.
- بينما يكون موعد صلاة العيد في الجيزة في تمام الساعة 6:01.
- وتُقام صلاة عيد الفطر في الإسكندرية الساعة 6:04.
- وفي المنيا تبدأ في تمام الساعة 6:03 صباحًا يوم الأربعاء.
- أما في قنا، فتكون الصلاة الساعة 5:57 صباحًا.
- وفي سوهاج الساعة 6:00 صباحًا، بينما تكون الصلاة في أسوان تمام الساعة 5:57 صباحًا.
- وفي بورسعيد، تُقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:54 صباحًا.
موعد صلاة العيد في جميع المحافظات
- تبدأ الصلاة في محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 5:55 صباحًا.
- وفي أسيوط تكون صلاة عيد الفطر في الساعة 6:02.
- بينما تُقام صلاة عيد الفطر في محافظة البحر الأحمر الساعة 5:50 صباحًا.
- وفي الأقصر الساعة 5:57 صباحًا.
- وتبدأ صلاة عيد الفطر في البحيرة الساعة 6:02.
- وفي مطرح تبدأ في الساعة 6:14 صباحًا.
- وموعد صلاة عيد الفطر في كفر الشيخ الساعة 6:00 صباحًا.
- بينما تبدأ صلاة العيد في بني سويف الساعة 6:06.
- أما صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في محافظة الغربية، فتُقام في تمام الساعة 6:00 صباحًا.
- في جنوب سيناء، تُقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:53.
- وفي محافظة الدقهلية تُبدأ في تمام الساعة 5:58 صباحًا.
- وتبدأ صلاة عيد الفطر في محافظة دمياط الساعة 5:56 صباحًا.
- بينما تكون صلاة عيد الفطر في محافظة السويس في الساعة 5:54.
- أما موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الشرقية 2024، فهو في تمام الساعة 5:58 صباحًا.
- في شمال سيناء، تُقام الصلاة في الساعة 5:49 صباحًا.
- وفي الوادي الجديد في الساعة 6:15 صباحًا.
- أما في الفيوم، فتُقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 6:02 صباحًا.
- وفي القليوبية في الساعة 5:59.
- أما صلاة العيد في المنوفية، فتُبدأ في الساعة 6:00 صباحًا.