استعدوا للتهليل والتكبير.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك في القاهرة وجميع المحافظات 2024.. أعرف الموعد المحدد في محافظتك

تم تحديد موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر بناء على التوقعات الفلكية، حيث يكون العيد يوم الأربعاء العاشر من شهر أبريل الجاري، يصلى المسلمون العيد صباحًا، ويهنئون بعضهم البعض ويشاركون الفرحة والبهجة مع الأطفال والكبار من خلال توزيع العيديات على جميع الأطفال وزيارة الأقارب والأحباب، سيتم تحديد الموعد الرسمي من قِبل دار الإفتاء المصرية ، ولمعرفة المواعيد المؤكدة من قبل الهيئة العامة للمساحة المصرية في جميع المحافظات تابع السطور المقبلة.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024

هذا وقد أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات كالآتي:

موعد صلاة العيد في القاهرة الساعة 5:59 صباحًا.

بينما يكون موعد صلاة العيد في الجيزة في تمام الساعة 6:01.

وتُقام صلاة عيد الفطر في الإسكندرية الساعة 6:04.

وفي المنيا تبدأ في تمام الساعة 6:03 صباحًا يوم الأربعاء.

أما في قنا، فتكون الصلاة الساعة 5:57 صباحًا.

وفي سوهاج الساعة 6:00 صباحًا، بينما تكون الصلاة في أسوان تمام الساعة 5:57 صباحًا.

وفي بورسعيد، تُقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:54 صباحًا.

موعد صلاة العيد في جميع المحافظات