الشؤون الإسلامية توضح موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1445

أعلنت هيئة الشؤون الإسلامية عن موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1445، حيث تفصلنا أيام قليلة على حلول عيد الفطر المبارك، لذلك يكون من المهم معرفة موعد صلاة العيد، خاصةً أنه أحد أهم المناسبات على الإطلاق التي تمر على المسلمين في جميع أنحاء العالم.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1445

أكدت هيئة الشؤون الإسلامية على تحديدها موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1445، والذي سيكون في يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر أبريل الحالي، وسيكون وقت صلاة العيد عقب شروق الشمس بحوالي ربع ساعة، والذي سيكون في تمام الساعة الخامسة وستة وثلاثين دقيقة في الصباح.

أبرز مظاهر الإحتفالات بعيد الفطر بالسعودية

هناك العديد من المظاهر الخاصة باحتفالات عيد الفطر المبارك في السعودية، حيث تبدأ من أداء صلاة العيد بالساحات الواسعة والمساجد المختلفة، ثم يتم تقديم عدد كبير من المأكولات التقليدية المعروفة والحلويات الشهيرة لإكمال الإحتفالات، كما أن هناك عدد كبير من العائلات يحرصون على زيارة الأقارب.

كما تشتهر المملكة بوجود العديد من الأماكن السياحية والحدائق التي يمكن الذهاب إليها من أجل الاستمتاع بأجواء العيد مع الأسرة والأصدقاء، بالإضافة إلى وجود أكثر من مكان مخصص للنساء حتى يتمكنوا من الاستجمام والاسترخاء به، مع أماكن أخرى مخصصة للأطفال والكبار يمكن الذهاب إليها.

كذلك يهتم جميع المواطنين بتزيين المنازل بالديكورات والأضواء، حتى يكون المنزل على أتم استعداد لاستقبال الضيوف المهنئين ونشر السعادة بينهم، مع توزيع حلوى العيد والتي من أهمها التمر والكليجة والعريكة.