“الأخضر بقى بكام النهاردة” سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

يتابع العديد من المستثمرين والأفراد تحركات سعر الدولار يوميًا في مصر فإذا كنتم تتساءلون عن سعر الدولار اليوم في مصر نقدم لكم المعلومات الأحدث في بنك مصر، بلغ سعر الشراء 47.34 جنيها مصريا وسعر البيع 47.44 جنيها فيما سجل بنك القاهرة 47.35 جنيها للشراء و47.45 جنيها للبيع ويستقر الدولار في البنك الأهلي مع إجازة نهاية الأسبوع ابقوا معنا لمتابعة الأسعار الفورية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر الدولار اليوم فقد سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 47.32 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم 25 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

الخميس 5/4 أبريل/2024

تصدر سعر الدولار اليوم 25 رمضان 2024 في مصر مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين، وذلك من خلال التعاملات الصباحية فى عدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

وتشهد هذه الأيام تغيرات كبيرة في سعر الدولار لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومه بمعرفة سعر الدولار لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر الدولار اليوم فقد سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 47.32 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 4-4-2024 فى مصر

منتصف التعاملات| سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 3 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وارتفاع اليورو والإسترليني خلال تعاملات اليوم

سعر الدولار اليوم 5/4/2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر سجل 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سجل سعر الدولار نحو 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي