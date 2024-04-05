“الأخضر بقى بكام النهاردة” سعر الدولار اليوم في البنك المركزي
يتابع العديد من المستثمرين والأفراد تحركات سعر الدولار يوميًا في مصر فإذا كنتم تتساءلون عن سعر الدولار اليوم في مصر نقدم لكم المعلومات الأحدث في بنك مصر، بلغ سعر الشراء 47.34 جنيها مصريا وسعر البيع 47.44 جنيها فيما سجل بنك القاهرة 47.35 جنيها للشراء و47.45 جنيها للبيع ويستقر الدولار في البنك الأهلي مع إجازة نهاية الأسبوع ابقوا معنا لمتابعة الأسعار الفورية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
ولمن يرغب في معرفة سعر الدولار اليوم فقد سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:
سجل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 47.32 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم 25 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي
الخميس 5/4 أبريل/2024
تصدر سعر الدولار اليوم 25 رمضان 2024 في مصر مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين، وذلك من خلال التعاملات الصباحية فى عدد من البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم في مصر 2024
وتشهد هذه الأيام تغيرات كبيرة في سعر الدولار لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومه بمعرفة سعر الدولار لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
ولمن يرغب في معرفة سعر الدولار اليوم فقد سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:
سجل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 47.32 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 4-4-2024 فى مصر
منتصف التعاملات| سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 3 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري
استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وارتفاع اليورو والإسترليني خلال تعاملات اليوم
سعر الدولار اليوم 5/4/2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي
“انخفاض سعر الدولار اليوم في مصر” سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار اليوم بنك مصر
وسجل سعر الدولار فى بنك مصر سجل 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم البنك الاهلي
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سجل سعر الدولار نحو 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي
- سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.
- سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى “cib”سجل عند 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.
- سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 47.45 جنيه للشراء 47.55 جنيه للبيع.
- سعر الدولار فى بنك البركة مصر سجل 47.2 جنيه للشراء47.3 جنيه للبيع
- وسجل الدولار في البنك الاهلي الكويتي 47.1 جنيه للشراء و47.2 جنيها للبيع.
- وسجل بنك التعمير والاسكان 47.23 للشراء و47.33 للبيع.
- سجل الدولار في المصرف العربي الدولي حيث سجل 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيها للبيع.
- سجل الدولار في كريدي أجريكول 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيها للبيع.