“بكاميرا عملاقة بسعة 108 ميجا بكسل“ اشتري أرخص هواتف سامسونج المميزة وبسعر تنافسي لا يصدق

من أفضل إصدارات شركة سامسونج هاتف جالاكسي A73 الذي يتمتع بالعديد من المميزات الرائعة والذي يراه الكثيرون هاتف مثالي يقوم بالعديد من الوظائف والمهام في أسرع وقت وبأقوى أداء، ويعد الهاتف من أرخص أنواع الهواتف الموجودة في السوق والتي من نفس الفئة وتحمل نفس المواصفات، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات ومميزات هاتف Samsung Galaxy A73 وسعره في متاجر الإلكترونيات المصرية.

سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A73

هاتف Samsung Galaxy A73 يتمتع بمواصفات قياسية وهذا جعل الملايين حول العالم يقبلون على شراءه ويشيدون بأداءه وإمكانياته الرائعة، وفيما يلي سنستعرض لكم مواصفات الهاتف وأبرز مميزاته :

الهاتف يدعم نظام شبكات الاتصال 4G و 5G، ونظام التشغيل اندرويد 12.

شاشة الهاتف من نوع سوبر AMOLED ومقاسها 6.7 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز، وجودتها 2400×1080 بكسل.

نوع معالج الهاتف Snapdragon 778G وهو معالج يمتاز بالقوة ويستطيع تشغيل أكبر التطبيقات والألعاب بشكل سريع.

يحتوي الهاتف على أربع كاميرات بخلاف الكاميرا الأمامية، وتبلغ دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بكسل، ودقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل.

إمكانية التقاط الصور بجودة Full HD وتصوير الفيديوهات من الهاتف بجودة 4K.

الهاتف مزود بخاصية مقاومة الماء والغبار، ويمكنه السقوط في الماء حتى عمق متر لمدة نصف ساعة دون أن يتضرر.

هاتف Samsung Galaxy A73 متوافر بمساحات تخزين متنوعة 128 جيجا بايت و 256 جيجا بايت مع رامات سعتها 8 جيجا بايت.

بطارية الهاتف قوية وتستمر لفترات طويلة دون أن تفصل لأن سعتها 5000 مللي أمبير مع دعم لخاصية الشحن السريع.

سعر هاتف Samsung Galaxy A73

هاتف Samsung Galaxy A73 متوافر بعدة ألوان منها الأبيض والاسود والاخضر الفاتح والازرق، ويبلغ سعر الهاتف في الأسواق المصرية 19 ألف جنيه.