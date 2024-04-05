مبروك الفوز بـ100 ألف دولار مع مصطفى الآغا .. أسماء الفائزين في مسابقة الحلم وأرقام الاشتراك

نوفر إليكم الآن مسابقة الحلم حيث يمكنك الآن الاستفادة من فرص مثيرة للفوز بجوائز نقدية مغرية من خلال الاشتراك عبر الأرقام المتاحة في بلدك، حيث يتم إجراء السحب الأسبوعي يوم السبت من كل أسبوع، ويبلغ مبلغ الجائزة النقدية خمسة آلاف دولار أمريكي، ولمزيد من الحظ، يتم السحب الشهري لجائزة الحلم في الخميس الأول من كل شهر، حيث يصل مبلغ الجائزة إلى مائة ألف دولار أمريكي، ولتكتمل السعادة، فإن مبلغ المليون دولار يُسلم في منتصف يونيو وفي الخميس الأخير من ديسمبر، مما يجعل تجربة المسابقة مثيرة ومجزية بشكل استثنائي.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

اما عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم فيمكنك وبسهولة من خلال استخدام تطبيق مسابقة الحلم المخصص لها فقط اتبع الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق “MBC Dream” من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي. بعد التثبيت، افتح التطبيق وأنشئ حسابًا جديدًا. أدخل المعلومات الشخصية المطلوبة. قم بتحديد الدولة التي تنتمي إليها من بين القائمة المتاحة. بعد ذلك، ستتم مراجعة البنود والقواعد وتأكيدها. انقر على خانة “تسجيل” للانضمام إلى مسابقة الأحلام والمشاركة فيها.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024