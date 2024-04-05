مبروك الفوز بـ100 ألف دولار مع مصطفى الآغا .. أسماء الفائزين في مسابقة الحلم وأرقام الاشتراك
كيف اربح في مسابقة الحلم 2024
نوفر إليكم الآن مسابقة الحلم حيث يمكنك الآن الاستفادة من فرص مثيرة للفوز بجوائز نقدية مغرية من خلال الاشتراك عبر الأرقام المتاحة في بلدك، حيث يتم إجراء السحب الأسبوعي يوم السبت من كل أسبوع، ويبلغ مبلغ الجائزة النقدية خمسة آلاف دولار أمريكي، ولمزيد من الحظ، يتم السحب الشهري لجائزة الحلم في الخميس الأول من كل شهر، حيث يصل مبلغ الجائزة إلى مائة ألف دولار أمريكي، ولتكتمل السعادة، فإن مبلغ المليون دولار يُسلم في منتصف يونيو وفي الخميس الأخير من ديسمبر، مما يجعل تجربة المسابقة مثيرة ومجزية بشكل استثنائي.
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم
اما عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم فيمكنك وبسهولة من خلال استخدام تطبيق مسابقة الحلم المخصص لها فقط اتبع الخطوات التالية:
- قم بتحميل تطبيق “MBC Dream” من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.
- بعد التثبيت، افتح التطبيق وأنشئ حسابًا جديدًا.
- أدخل المعلومات الشخصية المطلوبة.
- قم بتحديد الدولة التي تنتمي إليها من بين القائمة المتاحة.
- بعد ذلك، ستتم مراجعة البنود والقواعد وتأكيدها.
- انقر على خانة “تسجيل” للانضمام إلى مسابقة الأحلام والمشاركة فيها.
مبروك للمتسابق عطية محمد الحارثي الفوز بـ100 ألف دولار من الحلم #أنــت_الــمليونــير#mbcdream#حلم#المليون_صار_مليونين pic.twitter.com/4ybictYDBf
— الحلم (@Dream_MBC) April 5, 2024
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
|رقم مسابقة الحلم من أي مكان في العالم
|رقم مسابقة الحلم من الأردن
|شركة orange علي رقم 98880
|رقم مسابقة الحلم من سوريا
|1555
|رقم مسابقة الحلم من الإمارات
|5544
|رقم مسابقة الحلم من الكويت
|4141
|رقم مسابقة الحلم من عمان
|90434
|رقم مسابقة الحلم من لبنان
|008821622775627
|رقم مسابقة الحلم من تونس
|85819
|رقم مسابقة الحلم من المغرب
|رقم مسابقة الحلم من العراق
|رقم مسابقة الحلم من البحرين
|رقم مسابقة الحلم من السعودية
|رقم مسابقة الحلم من مصر