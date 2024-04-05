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مبروك الفوز بـ100 ألف دولار مع مصطفى الآغا .. أسماء الفائزين في مسابقة الحلم وأرقام الاشتراك

كيف اربح في مسابقة الحلم 2024

صورة nour nourمنذ ساعة واحدة
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أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 Dream
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 Dream

نوفر إليكم الآن مسابقة الحلم حيث يمكنك الآن الاستفادة من فرص مثيرة للفوز بجوائز نقدية مغرية من خلال الاشتراك عبر الأرقام المتاحة في بلدك، حيث يتم إجراء السحب الأسبوعي يوم السبت من كل أسبوع، ويبلغ مبلغ الجائزة النقدية خمسة آلاف دولار أمريكي، ولمزيد من الحظ، يتم السحب الشهري لجائزة الحلم في الخميس الأول من كل شهر، حيث يصل مبلغ الجائزة إلى مائة ألف دولار أمريكي، ولتكتمل السعادة، فإن مبلغ المليون دولار يُسلم في منتصف يونيو وفي الخميس الأخير من ديسمبر، مما يجعل تجربة المسابقة مثيرة ومجزية بشكل استثنائي.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

اما عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم فيمكنك وبسهولة من خلال استخدام تطبيق مسابقة الحلم المخصص لها فقط اتبع الخطوات التالية:

  1. قم بتحميل تطبيق “MBC Dream” من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.
  2. بعد التثبيت، افتح التطبيق وأنشئ حسابًا جديدًا.
  3. أدخل المعلومات الشخصية المطلوبة.
  4. قم بتحديد الدولة التي تنتمي إليها من بين القائمة المتاحة.
  5. بعد ذلك، ستتم مراجعة البنود والقواعد وتأكيدها.
  6. انقر على خانة “تسجيل” للانضمام إلى مسابقة الأحلام والمشاركة فيها.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

رقم مسابقة الحلم من أي مكان في العالم
  • 0088216101092
  • رقم 00821622775627.
رقم مسابقة الحلم من الأردنشركة orange علي رقم 98880
رقم مسابقة الحلم من سوريا1555
رقم مسابقة الحلم من الإمارات5544
رقم مسابقة الحلم من الكويت4141
رقم مسابقة الحلم من عمان90434
رقم مسابقة الحلم من لبنان008821622775627
رقم مسابقة الحلم من تونس85819
رقم مسابقة الحلم من المغرب
  • شبكة نوي 9669
  • أورانج 9669.
رقم مسابقة الحلم من العراق
  • الخلية الأسيوية 2266
  • شبكة كورك 2180
  • شبكة زين 2770
رقم مسابقة الحلم من البحرين
  • شبكة فيفا 98885
  • شبكة بتلكو 94000
رقم مسابقة الحلم من السعودية
  • شبكة ليبار 313131
  • شبكة موبايل 650444
  • شبكة زين 755505
رقم مسابقة الحلم من مصر
  • شركة وي 95450، 95458
  • شركة أورانج 95458 و95450
  • شركة اتصالات على رقم 95458 و95450، 95458 و95450
  • شركة فودافون.
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صورة nour nourمنذ ساعة واحدة
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