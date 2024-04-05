اقتصاد

“انخفاض سعر الدولار اليوم في مصر” سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

صورة Hanin Miky Hanin Mikyمنذ 20 دقيقة
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر

في سبيل البقاء على اطلاع بآخر المستجدات الاقتصادية، يحرص العديد من الأشخاص على متابعة سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الجمعة 5/4/2024  بشكل يومي حيث يلعب سعر الدولار دوراً مهماً في تحديد الأسعار واتجاهات السوق لذا، نحرص على تقديم تحديثات يومية لأسعار الدولار في مختلف البنوك المصرية، لنوفر لكم المعلومات الضرورية التي تمكنكم من اتخاذ قراراتكم المالية بوعي ودقة.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

يواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر اليوم الجمعة 5/4/2024  الخامس من إبريل  2024، حيث وصل سعر الشراء إلى 47.34 جنيه مصري، وسعر البيع 47.44 جنيه مصري هذا الاستقرار يأتي بعد تراجعات ملحوظة في سعر الصرف خلال التعاملات المسائية ليوم الخميس.يتابع المستثمرون والمواطنون باهتمام شديد أسعار الدولار، ويحرصون على متابعة التحديثات اليومية لاتخاذ قراراتهم الاقتصادية.

سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار كام في البنك

في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة، يشهد سعر الدولار استقرارًا في البنوك المصرية اليوم، حيث سجل متوسط السعر أمام الجنيه المصري 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع هذا الاستقرار يعكس حالة من التوازن في السوق المالي، ويساعد على تخطيط أفضل للمعاملات الاقتصادية سواء للأفراد أو الشركات. تابعوا معنا التحديثات اليومية لأسعار الدولار في مصر لمزيد من الدقة في معلوماتكم المالية.

سعر الدولار اليوم الخميس

في ظل تقلبات سوق الصرف استقر سعر الدولار اليوم الخميس في بنك القاهرة عند 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع، مما يعكس ثباتاً ملحوظاً بالمقارنة مع الأيام السابقة وقد شهد البنك الأهلي المصري استقراراً بانخفاض بسيط قدره 4 قروش، ليصل إلى 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع هذا التحديث اليومي يقدم للمتابعين رؤية شاملة لحركة الدولار ويسهم في التخطيط المالي الواعي.

أسعار الصرف والعملات اليوم

العملهبنكنوتتحويل
الشراءالبيعالشراءالبيع

دولار أمريكي		47.3447.4447.3447.44

وحدة النقد الأوروبية-يورو		51.288251.529351.28815651.529328

جنيه إسترليني		59.861460.101759.8614360.101736

درهم الإمارات العربية		12.908512.91812.90866212.917983

دولار استرالي		31.064531.300931.07382731.300912

دينار بحريني		122.43125.8322122.442222125.832206

دولار كندي		34.986335.135534.98632835.135535

فرنك سويسري		52.17152.553552.18668952.553451

اليوان الصيني		006.5305336.547964

جنيه قبرصي

كرون دنماركي		006.8758176.908503

دينار أردني		65.878166.948965.88468466.948913

(100) – ين ياباني		31.19631.303231.20540531.3032

دينار كويتي		154.0915154.2664154.09153154.266389

كرون نرويجي		04.44424.4022474.444195

ريال عماني		120.1529123.2272120.164909123.227181

ريال قطري		12.347413.02912.3474313.02903

ريال سعودي		12.617412.648612.61769112.648643

كرون سويدي		004.4438174.475683
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صورة Hanin Miky Hanin Mikyمنذ 20 دقيقة
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