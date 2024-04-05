“بسعر 450 جنيه بس“ اشتري ارخص هواتف نوكيا الجديدة بمميزات غير متوقعة

شركة نوكيا من أعرق وأشهر الشركات المتخصصة في صناعة الأجهزة الذكية ويثق بها ملايين العملاء حول العالم لجودة منتجاتها التي تتميز بالقوة والمتانة والأداء المثالي بالإضافة الى أسعارها المناسبة، ويوجد حاليا بالأسواق بعض الإصدارات المميزة لشركة نوكيا خصوصا لمن يبحثون عن هاتف بسعر منخفض مناسب لأداء بعض المهام الأساسية دون حاجة لاستخدام التطبيقات الذكية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال أرخص موبايل من شركة نوكيا وسنستعرض لكم مواصفاته وسعره.

مواصفات هاتف نوكيا 105 Plus

يتمتع هاتف نوكيا 105 Plus بالعديد من المواصفات التي تجعله الخيار المثالي والأفضل للبعض الذين يرغبون باقتناء هاتف للاستخدام اليومي في المكالمات والرسائل وغيرها، وهذا يحتاجه بالأخص أولياء الأمور لأبناءهم خلال وجودهم في المدرسة وأثناء الدروس الخصوصية، أو للشباب الذين يؤدون الخدمة العسكرية، أو كبار السن الذين لا يحتاجون الى استخدام الانترنت من الهاتف، وفيما يلي سنعدد لكم أبرز مواصفات هاتف نوكيا 105 Plus :

شاشة الهاتف يبلغ مقاسها 1.8 بوصة وهو صغير الحجم والوزن بحيث يكون سهل في الحمل والاستخدام.

بطارية الهاتف عمرها طويل حيث يمكن أن يستمر الهاتف في العمل لمدة تصل الى 20 يوما.

الهاتف يحتوي على بعض أنواع الترفيه مثل ألعاب Tetris و Snake، وراديو اف ام.

هاتف نوكيا بلس 105 يحتوي على مصباح يدوي مضيء.

الهاتف سهل الاستخدام يناسب المبتدئين ويتميز بجودته وقوة أدائه ومتانته التي تجعله يتحمل أقوى الصدمات.

عيوب الهاتف أنه لا يحتوي على كاميرا عالية الدقة وأنه لا يدعم أنظمة التشغيل الحديثة.

سعر هاتف نوكيا 105 Plus

هاتف نوكيا 105 Plus سعره منخفض واقتصادي يناسب من يبحث عن هاتف سهل الاستخدام وبتكلفة بسيطة ويبلغ سعر الهاتف في الأسواق المصرية 450 جنيه فقط.