“هنا” رابط أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة وأهم الشروط المطلوبة

تعتبر أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة واحدة من أهم الأشياء التي يبحث عنها العديد من المواطنين العراقيين في الآونة الأخيرة، وذلك من أجل معرفة الأسماء المقبولة في الدعم، والجدير بالذكر أن هذا الدعم واحد من أهم برامج الدعم التي قدمتها الحكومة العراقية في سبيل توفير حياة كريمة للأسر والأفراد ضعيفة الدخل، ولمعرفة تفاصيل أكثر تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية

قمنا بتوفير لكم رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وذلك لمعرفة الأسماء المشمولة إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية، كل ما هو عليك فقط إتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية.

النقر على أيقونة الرعاية الإجتماعية.

كتابة اسم الوجبة المراد الإستعلام عنها.

يرجي إدخال اسم المحافظة التي ينتمي إليها المستفيد في المكان المخصص لها.

كتابة جميع البيانات الشخصية بطريقة صحيحة.

الخطوة الأخيرة هي الضغط على زر استعلام.

عند ظهور نتيجة أسماء المشمولين بالوجبة قم بتحميل الكشف في صورة pdf، ثم تقوم بالبحث عن اسمك، وفي حالة إيجاده سوف تكون من المقبولين.

شروط الحصول على دعم الرعاية الإجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لكي يتمكنوا من الحصول على الدعم، وهذه الشروط تتمثل في النقاط التالية: