هتعمليه في البيت.. طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش

طريقة عمل بسكويت النشادر من ضمن طرق عمل البسكويت المنتشرة، حيث يعتبر هذا النوع من البسكويت من أشهى الحلويات التي تُعدّ خلال الأعياد والمناسبات والأوقات الخاصة، وتتميز هذه الطريقة التي سنقدمها طريقة لذيذة تجعل البسكويت يتميز بقوام هش ويذوب في الفم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتقديمه للضيوف والعائلة، تابعونا.

طريقة عمل بسكويت النشادر

في السطور التالية سأشارك معكم طريقة عمل بسكوت النشادر اللذيذ لعيد الفطر المبارك، حتى تتمكنوا من تحضيره في منازلكم بكل سهولة ونجاح.

مكونات بسكويت النشادر

250 جرام من السمن.

كوب واحد من سكر البودرة.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من النشادر.

ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز (الباكينج باودر).

ملعقتان كبيرتان من اللبن.

رشة ملح حسب الرغبة.

طريقة تحضير بسكويت النشادر المقرمش

اخفقي السمن مع سكر البودرة في وعاء كبير عميق حتى يصبح الخليط ناعمًا. أضيفي البيض والفانيليا واستمري في الخفق. أضيفي الدقيق مع النشادر ومسحوق الخبز، واللبن، واخلطي المكونات حتى تتماسك العجينة. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية خبز مدهونة. أدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقًا عند درجة حرارة 180 درجة مئوية واخبزي البسكويت حتى يصبح ذهبي اللون. بعد أن يبرد تمامًا، يمكنك تقديم بسكويت النشادر والاستمتاع به مع العائلة والأصدقاء.

بهذه الطريقة البسيطة والسهلة، يمكنك الاستمتاع بطعم بسكويت النشادر اللذيذ في أوقات الإحتفال وتقديمه كهدية محببة لمن تحب، عيد سعيد وأوقات سعيدة تملأها روح الإحتفال والفرح!